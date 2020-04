Diario desde el hospital: "He aprendido en un mes más que en muchos años"

Esta vez, la historia del diario del hospital de La Brújula es de una enfermera que se dirige a sus compañeros de la UCI. "Solo soy una enfermera más, que ha querido aportar su granito de arena en esta lucha feroz que no hemos provocado ni elegido".

"Después de 30 años de profesión en una unidad bastante cómoda y con casi cincuenta años de edad de repente sentí la necesidad de salir de mi zona de confort y bajarme al barro", nos asegura este enfermera.

"En mi hospital se necesitaban manos y ganas y voluntad y un puntito de inconsciencia. Así que dejé la seguridad de mi unidad coronaria y me fui a trabajar en una de esas UCIs improvisadas que aparecieron en la clínica en cualquier lugar donde cupiera una cama y un respirador", explica la enfermera.

Y llegó a un ambiente hostil donde el virus era casi palpable. En el que cuando pedía 'ayuda' no faltaba quien se prestara a echarle una mano sin darle importancia a los rangos. "Descubrí la dimensión de lo que significaba la palabra equipo", cuenta. "No sabían mi nombre, ni yo el suyo, y no importaba, lo que realmente importaba era sacar el paciente que estaba en la capa: todos juntos con un mismo objetivo", asegura.

Nuestra enfermera asegura que ha aprendido la verdadera importancia de la palabra disposición, humanidad... "He aprendido en un mes más que en muchos años", dice emocionada nuestra enfermera a sus compañeros.

"Gracias de corazón por dejaros la piel tras esas mascarillas", asegura en su carta a sus compañeros. Y concluye: "Espero que no os olviden. Yo jamás podré olvidaros".