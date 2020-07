Joan Villadelprat, sobre la vuelta de Fernando Alonso a Renault: "Me cuesta entender el porqué"

"Me parece una noticia sorprendente, siempre hemos hablado de que si Fernando volvía a la Fórmula 1 lo quería hacer con un coche ganador", ha dicho Joan Villadelprat en La Brújula del deporte. Villadelprat considera que, en estos momentos, Renault "no es un coche ganador", por lo que le cuesta entender la causa de esta decisión del asturiano.

Villadelprat ha comentado que Fernando Alonso tendrá claras las condiciones que le hayan motivado a tomar dicha decisión: "A menos que Fernando sepa algo que no sé yo, me cuesta entender el porqué. Me imagino que tendrá claro quién quiere poner de técnico y qué cambio de organización debe haber".

Además, ha añadido que, con la actual organización de la escudería francesa, Renault no opta a ganar el Mundial en los próximos años: "Con la misma organización, en 2021 y 2022 difícilmente se podría conseguir algo y van a estar igual".

Sobre Cyril Abiteboul, el director gerente de Renault, Villadelprat cree que se debería marchar: "Si yo fuera Alonso, el primero que sale del equipo es Abiteboul. Cuando las cosas van mal, hay que cambiar".