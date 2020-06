El cuaderno de Chapu: El método ZP

Traigo que de José Luis Rodríguez Zapatero guardo su elegante cortesía. En MAdrid hace un calor como si estuviera debajo de un plástico y recuerdo un día en la puerta del Congreso se me acercó y me dijo “Parece que va a nevar” como solo te lo puede decir un paisano de León.

ZP fumaba en el servicio de su despacho y en el balcón siendo presidente. Nunca en sus años en Moncloa dijo que la sopa estaba fría. Se puede conocer a un hombre por reacciones cuando no le gusta la comida. Zapatero no chistaba. Ahora no lo reconozco, anda muy revoltosete, muy woke y muy tratrá y sale bailando en todo los tiktok de la política mundial. Lo mismo nada en el Orinoco de MAduro que en el pisuerga del cocodrilo, oh, ZP, nutria leonesa, ahora se aparece entre el PP y el PSOE.

Ahora ha dicho que no estaría mal que hubiera un ministro independentista. ¿Por qué no un presidente independentista? Quizás lo mejor para limar asperezas con los independentistas va a ser darles la independencia, ya lo estoy viendo venir. A ZP se le vio la ceja ZP y ahora se le ve el método ZP: ZP siempre se pone de parte del contrario.

Sánchez siempre se pone de parte de Sánchez. Ahora en una entrevista en ‘La Vanguardia’ ha dicho que Occidente llegó tarde. Ya sabía yo que al final se la iba a cargar Occidente. Del ‘No se podía saber’ han pasado a decir que se llegó tarde, pero que mi Españita no hubiera entendido el confinamiento con menos muertos. Es difícil entender las cosas si no te las explican.