El cuaderno de Chapu: "Hogueras"

Traigo este cuaderno que pronto quemará el fuego de San Juan. Leña de oraciones, astillas de palabras, metáforas fugaces como pavesas. Solo quiero que la memoria se haga brasas y humo y desaparecer en el aullido de la llama. Fuego, brasas, llamas de la desmemoria.

Amnesia, ¿quizás? En los países que salieron antes de la pandemia están volviendo al confinamiento, pero a nosotros no nos va a pasar, eh, no, no, no.

Conocí a un viejo cazador furtivo y hechicero de las llanuras de Tsavo en Kenia. Se llamaba Kamute, era delgado, duro y seco como un espino y pasaba semanas viviendo entre los arbustos con solo un arco y un carcaj con flechas como un hombre de las cavernas. En la cueva donde dormía en la ladera de los Montes Taitas un día me miró fija y solemnemente y dijo que desvelaría el hechizo para que no nos atacaran las fieras. Tomó una bolsita de ceniza de su hoguera mágica, la sopló en mi cara, me hizo girar sobre mí mismo y me susurró con los ojos muy abiertos: “Ahora eres invencible porque nadie de puede ver”.

Fernando Simón tiene algo de Kamute. Hoy cuando ha dicho que los que tengan síntomas que no vayan a las fiestas de las Hogueras. Oh Simón, chamán de pandemias, te sopla la ceniza en la cara. Cuando intuíamos que nos contagiaríamos en las manifestaciones, nos mandó a las manifestaciones. Hoy sabemos que nos contagiaremos en las fiestas y aquí estamos, camino de una fiesta.

Porque cualquier hombre puede creer que es inmortal una vez en la vida. Dos, parece demasiado.