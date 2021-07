Notas del 19 de julio. Dice Yolanda Díaz que deberíamos trabajar más por el concepto de "matria" en lugar del de patria y yo creo que con que trabajáramos más, sería suficiente. Hay gente para la que la patria debería llamarse Yolanda Díaz. Se supone que la patria es la que ordena como el padre y la matria la que cuida y la que concede. La matriña… Sin duda, esto podría ahondar en el estereotipo en el que la pobre matria está ahí siempre cuidando mientras que la patria está ahí mandando desde el sofá y con los amigotes. Ah, la matria, tan dulce, tan matria, pero ojo cuando coje la zapatilla, es que te enteras. Lo sabe hasta mi hija Paloma que con cuatro años le ha dicho a su hermana: "Hermana, ser madre es más que ser reina, porque la reina no regaña y la mamá sí".

Yo creía que no se necesitaba feminizar la patria, pues ya se decía la madre patria, omaíta o momá patria, que ahora tendrá que ser el padre matria, en adelante, opá. Ojo con decir "Matria no hay más que una", que os conozco, pues matrias hay muchas, y habrá que conceder que políticamente el concepto de matria unitaria resulta exclusivo de otras sensibilidades territoriales. No caigamos en el matriocentrismo y abracemos el concepto de matria de matrias donde matrias hay diecisiete, a ti te encontré en los presupuestos generales del Estado o Estade.

Tiene sentido, pues en matria encuentra sentido que en la historia haya habido tanta gente chupando de la teta de España y al fin se puede gritar: Viva la matria que nos parió.