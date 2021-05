El cuaderno de Chapu: “Vuelva usted en 2050"

Mi Españita es un país que tradicionalmente está a otra cosa, así que en mitad de una pandemia, una crisis económica y un cataclismo diplomático, el Gobierno ha sacado su plan para el país para 2050. Tiene ese rollo de la cosa del mañana que tan bien encaja en esta españolía en la que Mariano José de Larra escribió ‘Vuelva usted mañana’ pudiendo haber escrito ‘Vuelva usted en 2050’. Larra era un hombre del mañana que se terminó volando la tapa de los sesos.

El sanchismo es una máquina del tiempo híbrida enchuifable. Yo me he subido esta mañana, luces azules, climatizador bizona, las series, el techo solar... Las ventanillas hacen Ziiiiiii... Ahí me he montado y me llegado a 2050 sin parar a echar el cafelito, qué pechá de carretera. Nos han puesto tres veces el cd de las mejores canciones de James Rhodes al organillo. Menos mal que Celáa se ha contado unos chistes, Calviño ha puesto caras, Castells ha hecho unos conjuros y José Luis Escrivá ha contado las Bodas de Canáa en versión tesorería de la Seguridad Social.

Madre mía, el largo plazo... pero largo! Los desafíos en 2050 son falta de trabajo, la pirámide demográfica, la despoblación, la hucha de las pensiones la desigualdad, la brecha de género, la falta de productividad... Yo he estado allí. Pagas una pasta por conducir, te miran mal por volar, te tiras trabajando hasta que se te caen los dientes y Martínez Almeida sigue sin tener novia. Hoy hemos aprendido que en 2050, tendremos los mismos problemas que tenemos ahora, pero seremos treinta años más viejos.