El cuaderno de Chapu: 'La marcha verde en bañador'

He apuntado que por la mañana supimos que se había muerto Franco Battiato. Los franquistas battiatistas tenemos hoy el centro de gravitá como un bebedero de patos. En mi epitafio pondrán: “Vio cantar a Battiato y torear a Curro Romero”. Circulan aún más despacio los trenes del Tozeur y entran en España nueve mil marroquíes a nado.

La marcha verde en bañador. Hablan de una invasión de España. No sé, yo esperaba que nos invadieran tipos que no estuvieran en fase de guardar debajo de la cama un catálogo de lencería. El tema es grave. Marruecos envía a sus hijos a vadear espigones en la noche. Disparan balas humanas, artillería de niños de teta. Vienen sin armas; pero tienen hambre y un Meyba. La Guardia Civil les dan el alto y el masaje cardiorrespiratorio.

Ha ido Sánchez a Ceuta a hacer sus conjuros. Al parecer es un asunto migratorio. Cuentan que al poco de comenzar el diluvio universal salió el Gobierno a decir que eran cuatro gotas. La ministra de Exteriores dijo que esconder en Logroño al jefe del polisario no tendría consecuencias para nuestras relaciones con Marruecos. Y Marruecos pensó “A que sí”. Marruecos juega con la vida de sus ciudadanos para presionar a otro país y utiliza su sangre como gasolina, pero es que tiene el sanchismo esa cosa como de ir provocando. Va España por ahí a que le partan la cara. Me dicen los diplomáticos que el conflicto de Perejil era un picnic al alba y con viento de levante y que se está montando la de San Quintín en versión playera. Esto en 2050 no pasaba.