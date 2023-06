El cuaderno de Chapu: "Los toreros serán asesinos el día en que la gente come filete sea caníbal"

Hoy traigo a mi Españita enfadada porque Vox lleve en las listas de Valencia a Vicente Barrera, matador de toros, un maltratador, un asesino. Yo creo que los toreros serán asesinos el día en que la gente come filete sea caníbal, pero yo que le voy a hacer, te pueden no gustar los toros, nadie es perfecto. Cuando me entero que Vicente Barrera se ha metido a política me acuerdo de cuando a Juan Belmonte le preguntaron cómo un banderillero suyo había llegado a gobernador civil y respondió: “Degenerando”.

En Vox a Carlos Flores lo condenaron por violencia contra la mujer. Y uno puede rehacer su vida, pero un condenado por violencia de género en un partido que cuestiona el relato sobre la violencia de género, no sé. Qué será lo próximo, ¿un terrorista en un partido de cuestionable relato sobre el terrorismo? La cuestión es que hay gente a los que les parece muy mal que Vox lleve en sus listas a exmaltratadores bien que Bildu lleve a exterroristas. Los de Bildu resultan que eran unos santos que salvaron miles de vidas no como esos patriotas de pulseras.

Si es que llevan en sus listas a extoreros. En realidad extorero es que no existe porque la condición de matador de toros a uno no le abandona nunca. Si lo piensas bien, dejó de matar toros. Les pedíamos que dejaran de matar toros para hacer política y aquí están, ¿acaso no es un paso adelante para la democracia? Uno es matador retirado, no sé si se puede ser terrorista retirado. Si al menos en lugar de toros hubiera matado gente, eso sí sería democrático.