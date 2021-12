El cuaderno de Chapu: "De todas partes menos de Bilbao"

Notas del 13 de diciembre, hace un tiempo que al Congreso de los Diputado va la gente a echar unas jajas, a ver por qué no iba a divertirse Mariano Rajoy en la comisión de la Kitchen. Una diputada le ha preguntado si se referían a él como El Asturiano. Rajoy está en esa edad en la que a uno le pueden decir misa. "Como si me dicen chino". A la diputada le preocupa que le digan la asturiana. "Porque usted es gallega", le dice Rajoy, que está para reaparecer.

A mí me han dicho que soy de todas partes menos de Bilbao. Imagínate queme llaman "El Bilbaíno" que soy donostiarra y español, vasco guipuzcoano, asturiano, gaditano, chino, sanferminero y francés. En realidad, todos creen que soy navarro. Ah, Bilbao en la distancia, acero, agua, tejados recortados en la noche y metáforas sobre la verticalidad. he salido al balcón en Madrid, he aspirado el aire y desde aquí puedo sentir los acantilados heroicos de Sopelana contra los que se deshace el Cantábrico en yodo y en sal. Ah, Bilbao, un sitio al que uno va buscando humo y chimeneas y cuando llega todo son poemas de Ramón de Basterra, niños con chambergo y estelas de la Gabarra.

En la noche húmeda, recorro perfectamente la distancia que me separa del norte de esta Brújula. Guardo en el altillo el corazón, una canción y una boina de Elosegui. En la casa del Boulevard de San Sebastián lo mejor que podía pasar era que perdiera el Athletic de Bilbao. Luego me fui de Euskadi y cuando jugaban los leones, escuchaba decir: "A ver si les ganan a estos vascos de mierda", y ahí se me pasó el antibilbainismo hasta que un día me sorprendí gritando: "Aupa Athletic", y que mi aita me perdone.