El cuaderno de Chapu: "Sánchez teme a Ábalos porque, como a él, lo medio mataron políticamente"

Hoy traigo que cuando sonaba el tiroriro de que empezaba la sesión de control al Gobierno, se apareció José Luis Ábalos en los de Alsina como la sonrisa del gato de "Alicia en el País de las maravillas", y lo miras y no sabes si está dando pena o riéndose un poco como Armengol, Gioconda de Baleares que dicen que ocultó el pufo de las mascarillas para que las pagara Europa y lo investigará la fiscalía de allí que no sé de quién depende.

Digo que Ferraz es Bélmez y Sánchez teme a Ábalos porque como a él, lo medio mataron políticamente y ahora es un espectro, un ser de otro mundo que no tiene cuerpo y que no puedes matar ni asir, que no tiene miedo y se le aparece a Santos Cerdán en una carcajada con sudor frío de frontones, de astillas y de troncos.

Digo que se apareció Ábalos en Alsina en ‘Sé lo que hicisteis los últimos sanfermines’ y los padres decían a los niños “Calla, niño, que está Ábalos en lo de Alsina”, porque a Ábalos lo escuchan ahora los discursivos como a un rey inverso y cuando va a lo de Alsina la gente dice: “Ahí va José Luis Ábalos Farera” y no se abre una cerveza para escucharlo porque son las diez de la mañana. A mí lo de Ábalos me trae un eco de ese impulso vital en el que entra un hombre cuando se va a abrir una yonkilata. Frank Zappa dijo que no se puede vivir en un país de verdad a menos que se tenga cerveza y una aerolínea. Ayuda si hay un equipo de fútbol o armas nucleares, pero lo mínimo que se necesita es cerveza. Añado que también necesitamos a alguien que tire de la manta.