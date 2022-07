El Cuaderno de Chapu: 'The good old PSOE'

Sánchez ha recuperado a Patxi López como portavoz del Grupo Parlamentario Sanchista. Por Madrid van esos pájaros verdes gritando: que vuelve el psoe de toda la vida. El PSOE de toda la vida está vivo, como Elvis.

Patxi López es un político de altura y trayectoria. Un día le preguntó a Sánchez: Pedro, ¿tú sabes lo que es una nación? El pedrismo se viste ahora con las pieles de sus enemigos para hacerse pasar por ellos. A estas alturas del terzanismo, solo alguien con la autoritas del viejo lehendakari puede abrillantar el suelo de los salones del pacto con la izquierda abertzale y las habitaciones donde el PP es más indecente que BIldu. Hoy ha comparecido Mikel Antza en la Audiencia Nacional por el secuestro y muerte de Miguel Ángel Blanco y lo acompañaba Jon Iñarritu diputado de Bildu y santón en general.

En la mente de mi Pedro, el votante socialista incómodo con el sanchismo se recuesta sobre el respaldo socialista de su vieja mecedora socialista en su porche de la casa socialista como de Idaho y respira aliviado, ah, y siente que las cosas están en sus sitio porque han regresado los buenos tiempos del viejo PSOE, ah the good old PSOE. Y entonces entorna la mirada y posa las palmas sobre los brazos de la silla y recuerdo cuando Patxi López, qué bien lo pasábamos en aquellos días de moderación, nos bañábamos en el río del bipartidismo debajo del viejo roble, las verbenas de verano, me enamoré de tu madre, parecía una niña.

El votante del PSOE está deseando reconciliarse con el sanchismo y buscan acompasar las antiguas canciones de la socialdemocracia al fin recobrada y Ferraz de pronto es el Duelo de Banjos en la gasolinera de Deliverance (John Boorman, 1972). Me recuerda mi amigo Pedro que en la película también pasan otras cosas.