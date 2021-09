El cuaderno de Chapu: "Makende kubua sana"

Notas del 28 de septiembre. El volcán de La Palma ha mutado y ahora es más efusivo, tú ya sabes. Los vulcanólogos son los nuevos estoicos. Este abrirse las tripas de la tierra, dicen, es lo normal. Vino l pandemia, el huracán, la nevada y ahora el volcán y así vamos alcanzando la normalidad de la Tierra, que es un martes con piroclastos.

Dicen que el volcán hace lo que tiene que hacer. Echaba de menos esta cosa impasible y llana como de los 90. El volcán tiene sus cositas, no se crean un poco como todo. Yo un día me levanto lúgubre y pesaroso y voy por la casa arrastrando los pies y al día siguiente, parezco italiano y musical. El volcán ha sido estromboliano, no pliniano, salvaje, agresivo, feroz, engañoso casi sanchista, silencioso, ultraliberal, iracundo y tabernario. Ahora dicen de él que es un volcán hawaiano porque los hawaianos ya se sabe que nacen donde les da la gana.

Valladolid es Honolulu con campanarios y la convención del PP cruza la paramera castellana como un serengueti conservador.

Ayuso está en Nueva York, pero han venido Tajani y Donald Tusk a decirle a Casado Pablo, you can, esto es "Tú puedes" y le animan mucho para la pelea. Dicen que será el líder de la derecha europea.

En la migración africana vi las manadas de ñus y cebras yendo a tirarse al Río Mara y un búfalo de espaldas mostrando el peso de su hombría. Rita dijo en Suahili: "Makende kubua sana", que como todo el mundo significa: "Qué huevos tan grandes".