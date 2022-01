El cuaderno de Chapu: "Un impuesto a la desdicha"

Notas del trece de enero. Tienes menos posibilidades de morir de Ómicron que de la gripe de 2019, pero ya qué mas da. Hacen su agosto los agoreros y los vendedores de sienes para posar la boca del revólver. Dicen que la luz seguirá subiendo hasta verano. habrá cuesta de enero, cuesta de febrero, cuesta de marzo y cuesta de abril, cinco de mayo, seis de julio, siete de julio, San Fermín.

Lo mejor sería ponerle un impuesto a la desdicha. El Gobierno gravará las indemnizaciones de los accidentes de tráfico. Si te quedas en una silla de ruedas tendrás que pagar por ello, a ver qué te has creído que te iba a salir gratis. Va a ir la gente a chocarse a Panamá. El Gobierno prometió que no le iba a subir los impuestos a la clase media, pero no dijo nada de los parapléjicos.

Hoy en cosas chulísimas que hace el Gobierno, han puesto un precio máximo a los test de antígenos para que la gente cochina y avariciosa no se enriquezca. Creen que es suficiente margen vender los test en tienda a 2,94 euros, pero entonces, ¿por qué el Gobierno los compra a tres? Me alucina la gente que va echando zumo de naranja a los test y quejándose de que dan positivo las naranjas. Creen que han descubierto una trampa. Estos bulos se asientan en creer que has descubierto algo y que eres muy listo y el resto del mundo es muy tonto. En la mayor parte de los casos, el tonto eres tú.