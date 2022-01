El cuaderno de Chapu: La Cuesta mágica del pedrismo

Notas del diez de enero, es lunes, otro bulo de la extrema derecha. Paseo a los perros en el bosque entre la niebla, me he comprado un soldador para soldar España y el Bigobierno. En Podemos han acusado a Sánchez de sostener el bulo fascista de que garzón criticó en The Guardian la calidad de la carne española. Está hablando de la calidad de la carne gente que no ha frito un huevo.

Hoy ha habido entrevista a Sánchez en la cadena Ser. No hay cabida al dolor ni a la fatiga. La España del Gobierno es la cuesta mágica del Moncayo, que la sube el coche del pedrismo. Se ha puesto mustio el presidente con lo de Garzón, dice que lo lamenta muchísimo.

En este país, un ministro de Podemos puede decir que hay presos políticos, que vivimos en un estado filofascista cochino, heredero de una dictadura con una policía y un sistema judicial trufado de franquistas donde no se respetan las libertades de los ciudadanos, que puede salir ahí a decir que hay presos políticos, que los terroristas son héroes de la paz y Sánchez no dirá nada. Pero que no se le ocurra a ministro de consumo criticar la calidad de la chuleta española o decir que hay que consumir menos carne, porque se arriesga a que lo cesen. hay un honor de España y un honor en las encuestas. Con las cosas de comer no se juega.