El cuaderno de Chapu: "Dos pueblos en uno"

Traigo las notas del 14 de febrero, resaca de la democracia. Sánchez se quejaba de haber tener que pactar con Bildu porque no se abstenía el PP. Se abstendrá el PSOE para que el PP no pacte con VOX. O no. Nada es lo que parece. La izquierda alimenta a Vox, pero Vox no alimenta. A Mañueco lo iban a hacer emperador del sacro imperio y la lucha de Podemos contra la macrogranjas, que en Peñafiel servirían albóndigas de tofu- y si le das una semana más de campaña, Garzón termina de empresario de la Feria Taurina de San Pedro Regalado y Yolanda en barrera.

Creo verla jugando saturnal entre las encinas de la ruta de la plata, redondas y verdes como hongos nucleares. En las Vegas Altas del Guadiana Don Benito y Villanueva de la Serena van fusionar sus municipios. Los de Villanueva inventaron la Tortilla de Patata, los de Don Benito, trajeron la calabaza. Unos animan al Don Benito y celebran la velá de la Virgen de las Cruces. Los otros la carrerita de la Virgen de la Aurora y son del Villanovense Y se van a unir en España mía, conosincebollista, camorrista y pendenciera

Hermosas enemistades entre vecinos: Jerez y Cádiz, Connecticut y Massachussets. Tafalla y Olite se llevaban muy mal y un cura dijo en misa que debían hacer las paces siendo vecinos, pues era como si él tuviera una pierna en Tafalla y otra en Olite y gritó uno: “Y los cojones, en mi viña”.

Lo natural es echar al del pueblo del al lado al Pilón, pero le vamos a hacer si es San Valentín y San Pepefélix Tezanos, patrón de los novios del pedrismo. Tezanos no acertó en ninguna de sus horquillas y eso que ancha es Castilla. Hoy el directo del CIS se ha excusado jurando que él no es adivino. Nos lo estábamos imaginando.