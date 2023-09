El cuaderno de Chapu: "La condición de ciudadanía siempre se aplica a la izquierda"

Traigo este otoño raruno de mitin contra la amnistía, las manifestaciones de la derecha siempre tienen un punto extraño. Pasa porque la derecha nunca será la calle en este país, pues la condición de ciudadanía siempre se aplica a la izquierda, esos sí que son el pueblo y no las señoras del barrio de Salamanca, de qué van a opinar, con esos pendientes de perlas y la permanente rubia, bastante tienen con servir el té con pastas. A punto están en la izquierda de hacerles el chiste de ampliarles la cocina. No son formas de protestar. En este país para que te consideren pueblo que reivindica tienes patearle la cabeza a un madero.

Los ricos, la vicepresidenta del Gobierno ha avisado de que la gente de dinero urde un plan de escape. Abandonar a los pobres en la tierra y escaparse montados en cohetes, sí, pero a dónde.

Yolanda, quién no ha soñado con huir a las estrellas de tus ojos, oh Yolanda, QAnon de Fene, Raticulín de Ganímedes de Sumar, contigo navegaremos corrientes gravitacionales de otros sistemas solares.

Luego todo es más prosaico como la chirigota de Cádiz, los astronautas españoles, que cantaba así: “El diploma de astronauta, lo he sacado yo en Valcárcel, yo creía que el diploma de FP era más fácil, pero me jarté de limar cohetes en el taller y ¿de física cuántica? Me examiné de un libro así de gordo, así de gordo y con las letras así de chicas”.

Menos bromas, que dice Yolanda que dicen los coordinadores de Sumar que los ricos cuentan que que nos vamos pal carajo. A ver si en lugar de sumar allí hacen otra cosa.