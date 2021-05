El cuaderno de Chapu: 'Celia Villalobos dándote una paliza al FIFA'

Traigo el morado de los cardillos, los campos de flores que llegan por el pecho, amarillas, rojas y azules y el bosquecillo de Moncloa que parece el cráter del NgoroNgoro. Por la puerta del colegio sale despedido un caudal de niños jadeantes y sonrientes. Madrid es un perfecto certificado de defunción del invierno.

Miramos al mañana. En el documento de la España 2050 aparecen nuevas profesiones como entrenador de avatares, Un, dos, un dos. Celia villalobos se ha hecho gamer. La gente venga que estudiar carreras y resulta que el mañana era el Candy Crush y el buscaminas. El porvenir era gente encerrada en casa por el virus de un murciélago chino y Celia Villalobos pegándote una paliza al FIFA.

Yo también le veo mucho futuro a las nuevas profesiones. Me salen vendedor de humo, relator de relatos, inventor de movidas, saltador de peajes, contrabandista de chicharrones de Chiclana, ofendido profesional, comedor de marrones y absorto a tiempo completo. Seguimos con la película de los indultos. Me está gustando más que el libro. Antes de las elecciones, Sánchez dijo que no los concedería. Una de las condiciones de cualquier decisión del Gobierno es que previamente haya prometido que no la tomaría. Dice sanchez que hay que mirar al futuro y aquí viene de nuevo Celia Villalobos dándote una paliza al FIFA.

Apartarse, que por ahí viene el argumento pédrico de que los independentistas no estaban por el indulto si no por la amnistía de manera que ,técnicamente, Sánchez no está complaciendo sus peticiones. Los va a sacar de la cárcel para fastidiar.