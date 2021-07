El cuaderno de Chapu: "Cándido Conde-Pumpido"

Notas del 16 de julio, riada, atasco y calor. Sánchez ha cerrado su agenda de la semana que viene en Estados Unidos: no verá a Biden pero viajará a Hollywood. Era bueno, el libro, veremos la película. El Gobierno le está dando fuerte al Constitucional. Cree que hay que renovar el Constitucional porque es su hora y porque tumbó el estado de alarma con seis votos contra cinco. Si hubieran sido cinco contra seis no habría que renovarlo tanto.

Cándido Conde-Pumpido hace un voto particular, tan particular que dice que sus compañeros son juristas de salón. Cándido Conde-Pumpido tiene ese nombre tan cándido, tan conde y tan pumpido. Me gusta. Es un nombre orquesta, tan aliterativo que se pronuncia con bombo y caja. Don Cándido Conde-Pumpido se jartó de estudiar. Mis respetos, señoría. Pero yo creo que en este país tiene uno más probabilidades de llegar alto llamándose Cándido Conde Pumpido que llamándose Juan Pérez porque uno escucha su nombre y se pregunta ‘Qué ritmo es Cándido Conde Pumpido’ y es ‘Smell like a teen spirit’ de Nirvana.

A mí lo del voto particular me suena a cuando dijo que las togas tenían que mancharse del polvo del camino. Igual quería decir que los tribunales tenían que abandonar su limpieza de vez en cuando para no impedir avanzar al Gobierno, o son cosas mías. También dijo Ábalos que el Tribunal ponía piedras en el camino.

Tanto camino p’arriba y p’abajo, mi Españita arriera y polvorienta -¿Cuándo llegamos?-, no sabe uno si estamos en el Estado del Derecho o en la romería del Rocío. Ya lo cantaba la sevillana: Del polvo del camino tengo yo la boca seca.