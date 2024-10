Los objetos más grandes del universo y la teoría del 'Big Bang'

Hoy en nuestra sección de ciencia les vamos a hablar de cosas grandes, muy grandes. De hecho, vamos a contarles cuáles son las cosas más grandes que hemos sido capaces de ver, porque Alberto Aparici nos ha anunciado que el tema de hoy es “los objetos más grandes del universo”.

Lógicamente no estamos hablando de “un plato de alubias gigante”, ni siquiera de “un planeta muy grande”. Eso sería todo microscópico a las grandes escalas del universo. En este caso los “objetos” más grandes del universo son enjambres de galaxias. Agrupaciones de millones de galaxias que parecen tener alguna relación entre sí. Y la gracia de este ejercicio es que, cuando lo hacemos, vemos algunas cosas que no deberían estar ahí.

El interés de buscar estos enjambres de galaxias gigantes es tratar de ver “la cara del universo”. El universo está hecho de galaxias y nubes de gas, pero una galaxia es muy muy pequeñita dentro del universo. Si miramos una sola galaxia no obtenemos mucha información sobre cómo es el universo. Sería… como mirar un poro de la piel de la cara de una persona.

Son muy interesantes las galaxias, pero si queremos echar un vistazo a 'el universo' tenemos que alejarnos un poco. Empezar a ver miles de galaxias, o mejor millones de galaxias. Entramos en el terreno de los objetos realmente grandes.

Si quieres te doy el top-3 de objetos más grandes que hemos conseguido observar:

En el número tres tenemos el 'Gigantesco Gran Grupo de Cuásares', que de punta a punta mide 4.000 millones de años luz. Y ahora que lo pienso igual nos vendría bien tener alguna referencia, para hacernos una idea de cómo de grande es esto.

Vamos a usar un truco que me gusta mucho: usemos campos de fútbol para medir el universo. Vamos a imaginar que la Vía Láctea es un campo de fútbol. A esta escala, el Sistema Solar sería del tamaño de una bacteria.

Y a esta escala, el 'Gigantesco Gran Grupo de Cuásares' ocuparía' toda España y toda Francia. Juntas. Y una galaxia, recordemos, es un campo de fútbol. Así que creo que podemos afirmar que es muy grande.

Los ganadores del concurso son:

En el segundo lugar, el 'Gran Anillo de Explosiones de Rayos Gamma', que a esta escala es como todo el este de Estados Unidos, desde Florida a los Grandes Lagos.

Y en el primer lugar tenemos el 'Gran Muro de Hércules y Corona Boreal', que en nuestra metáfora de los campos de fútbol sería tan grande como toda Europa, hasta llegar a Moscú.

Pero ahora que os he contado todo esto tengo que contaros también una pequeña trampa. Lo que los oyentes deben saber es que las “fotos” que tenemos de estos enormes grupos de galaxias son de muy mala calidad. Son tan grandes que, por necesidad, la mayor parte de esas galaxias quedan muy lejos de nosotros y no las podemos ver.

De estas enormes estructuras sólo vemos las galaxias más brillantes, y a veces ni eso: vemos grandes explosiones que han tenido lugar en alguna de esas galaxias. Eso quiere decir que tenemos 70 galaxias, 30, 20… Y oye, está muy bien porque gracias a esas galaxias sabemos que estos bigardos están ahí, pero la imagen que tenemos de ellos es muy mala. ¿Estamos viendo la “cara del universo”? Tal vez, pero vemos sólo unos pocos píxeles de esa cara.

¡Es verdad! Bueno, todo tiene que ver con esto que llevamos diciendo todo el rato: gracias a estas estructuras estamos empezando a ver “la cara del universo”, y resulta que ésta no es la cara que esperábamos. Podríamos decir que… no esperábamos que tuviera la nariz y la boca tan grandes. Antes de estos descubrimientos, que han llegado en los últimos diez años, esperábamos encontrar grandes enjambres de galaxias, pero no tan grandes.

Pues por un motivo que es fácil de entender: según la teoría del Big Bang, el universo surge a partir de una “sopa primordial” que estaba hecha sólo de partículas, y que debía ser más o menos igual en todas partes. No esperamos que la sopa estuviera mucho más caliente arriba a la derecha, o mucho más fría en la parte sur. El universo, si nos alejamos un par de pasos y lo miramos de lejos, debería ser parecido en todas partes, como la sopa original. Esto se llama principio cosmológico.

Pero claro, estos grandes grupos de galaxias que estamos encontrando nos cuentan una historia un poco diferente: que el universo, incluso visto a sus escalas más grandes, sigue teniendo zonas un poco más concurridas (que son estos grandes grupos) y otras un poco más vacías. No llegamos a encontrarnos con una “sopa homogénea de galaxias”, que es lo que esperábamos.

¿Quiere esto decir que no estamos entendiendo bien algo sobre la teoría del Big Bang? ¿Quiere decir que estamos entendiendo mal estos grandes grupos, de los que sólo vemos unas pocas galaxias? Éstas son preguntas que habremos de responder mejorando la calidad de la foto viendo si los píxeles que no hemos sido capaces de ver están realmente ahí.