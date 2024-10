El ambigú: "El tema 'sagas y secuelas' en el cine es un fenómeno bastante reciente"

Querido Rafa, supongo que tú, como nuestros oyentes, has escuchado la expresión "segundas partes nunca fueron buenas". Si hablamos de cine, podemos comprobar que esto no es exactamente así: hay secuelas -pocas- que mejoran el original. No es, en mi opinión, el caso de 'El Padrino': para mí, 'El Padrino II', está a años luz del 'Padrino I'. Pero diría que es el caso del 'Caballero Oscuro', que mejora 'Batman Begins', o de 'El Imperio Contraataca', que mejora 'La Guerra de las Galaxias'.

En todo caso, no quiero que hablemos de las segundas partes. Hoy he venido aquí a hablar de las olvidadas y despreciadas terceras partes.

Voy a reivindicar hoy aquí que la tercera entrega de la saga 'Indiana Jones' es la mejor de la trilogía (sí, ya sé que hay cinco Indianas, pero no las dos últimas no cuentan).

Claro que esto es un caso excepcional. No se me ocurre otro ejemplo en el que la tercera película de una saga sea la mejor. Ya es mucho que la tercera entrega no sea un chiste. Así que, antes de reírnos con las peores terceras partes que han sido, te invito a reivindicar algunas terceras que consideres dignas:

'Alien 3'

'El retorno del Jedi'

'El Caballero oscuro. La leyenda renace'

'Matrix Revolutions'

'Toy Story 3'

Las indistinguibles: Piratas del caribe, Marvel… Si nuestros oyentes están jugando a esto, se darán cuenta de que el tema "sagas y secuelas" es un fenómeno bastante reciente. Era muy poco habitual antes de los años 80. Y suponen un cambio cultural muy interesante.

(Posibles ejemplos anteriores: 'El bueno, el feo y el malo' (tercera entrega de la trilogía del dólar), las pelis de la pantera rosa. Lo más parecido a las secuelas eran los seriales cinematográficos (como Flash Gordon o Buck Rogers) que se proyectaban en capítulos antes de los largometrajes. Fueron populares desde la década de 1910 hasta la de 1950, pero eran de bajo presupuesto y se dirigían más a los niños, no a las producciones de prestigio en las que se convirtieron más tarde las secuelas)

Causas del cambio cultural:

Sistema de estudios.

Falta de pensamiento de franquicia.

Expectativas artísticas.

Preferencias del público.

Opciones limitadas de visionado en casa.

Mercados internacionales más pequeños.

Blockbusters.

Merchandising

Cambio cultural hacia las historias en serie: El público empezó a aceptar y esperar cada vez más la narración en serie, no sólo en la televisión, sino también en el cine. Esto allanó el camino para una narrativa más continua a través de múltiples películas.

Este cambio cultural ha llevado a los estudios a forzar secuela tras secuela, descuidando el sentido artístico y muchas veces el sentido del ridículo. Eso sí. Qué divertidas son algunas terceras partes. No hay tiempo para ocuparse de todas, así que déjame hablarte de mis preferidas:

'Tiburón 3'.

'Supermán 3'.