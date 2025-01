El Ambigú: Los cuentos

Hoy vamos a hablar de cuentos. No vamos a hablar de cuentos infantiles, aunque te quiero preguntar tu favorito.

En todo caso, vamos a hablar de cuentos de mayores, o "relatos". Yo nunca me he considerado lector de cuentos. Los volúmenes de cuentos siempre me parecían desiguales. Me gustaba leer cuentos, pero no me gustaba leer volúmenes de cuentos.

Además, había muchos cuentos malos circulando por ahí.

Pero quizá por la edad o por los tiempos, he vuelto a ellos. Y creo que en este mundo tan acelerado, en el que la atención Se fractura con tanta facilidad, y tan deficitario de silencio, es difícil encontrar tiempo para lecturas largas. Y puede resultar desalentador. Los relatos ofrecen una alternativa ideal, de consumo rápido.

Qué te parece si en el menú del Ambigú de hoy ponemos algunas recomendaciones de cuentos para nuestros queridos oyentes.

Lo primero que voy a recomendar es la lectura de un texto de Julio Cortazar titulado 'Algunos aspectos del cuento'. Es una conferencia dictó en La Habana que se publicó en 1970. Dice que existen ciertas constantes, ciertos valores que se aplican a todos los cuentos, fantásticos o realistas, dramáticos o humorísticos.

Tiene que irradiar algo que más allá de sí mismo, de la anécdota que cuenta. Y pone de ejemplo los relatos de Chejov. El cuento parte de la noción de límite, y en primer término de límite físico. Establece una analogía entre la novela y el cine y el cuento y la fotografía. El cuento no es un "orden abierto", sino cerrado. Y añade, que en el combate con el lector, la novela gana siempre por puntos, mientras que el cuento debe ganar por KO técnico.

Un buen cuento es incisivo, mordiente, sin cuartel desde las primeras frases aunque (siguiendo con el símil del boxeo) “muchos de sus golpes iniciales pueden parecer poco eficaces cuando, en realidad, están minando ya las resistencias más sólidas del adversario”.

El cuento tiene que tener tensión desde el primer momento. El universo del cuento es tenso.

Vamos a hacer algunas recomendaciones, todas de literatura a partir del XIX, que es cuando el género toma forma, aunque podríamos hablar de Bocaccio, de Chaucer y sus Los cuentos de Canterbury o de Las novelas ejemplares de Cervantes…. Vamos a centrarnos en otras cosas.

Las recomendaciones:

Permíteme empezar, por el que quizá sea mi cuento favorito:

Juan José Arreola, 'Parábola del trueque'. En Confabulario (Cátedra)

Juan Rulfo, 'El llano en llamas', 'Es que somos muy pobres'

Jorge Luis Borges, 'El jardín de senderos que se bifurcan', 'El libro de arena', 'El otro'

Julio Cortázar, 'Casa tomada'

Chejov, 'La dama del perrito' (1899) y 'Una apuesta'

Katherine Mansfield, Cuentos completos. Leer 'La mosca'. (1922)

Kafka, 'Un artista del hambre' (1922)

Ernest Hemingway, 'Un lugar limpio y bien iluminado' (1933)

Raymond Carver, 'Catedral' (1983)

Autoras de hoy:

'No todo el mundo', de Marta Jiménez Serrano.