La carta de Ónega: "Mascarilla, eres el complemento ideal"

EN LA BRÚJULA

Y buenas noches, mascarilla. Esta tarde anduve por Madrid, viendo cómo se derretía el asfalto. Y te llevé puesta por obediencia debida, como te llevaré siempre, para que no me pase lo de Bolsonaro. Ahora que por presión social he decidido prescindir de la corbata, que en mi pueblo llamaban “afogapitos”, “ahogapollos”, te tengo a ti, mascarilla mía. Y no sabes cómo se agradece llevarte puesta a 38 grados de Madrid. No te digo nada del placer que debes proporcionar en Córdoba, en Sevilla, en los lugares que han sobrepasado los 40.