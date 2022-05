El rol de la enfermería en el abordaje del cáncer de mama

LEER MÁS Nuevas estrategias médicas para combatir el cáncer de mama

El 12 de mayo es el Día Internacional de la Enfermería y para celebrarlo, la compañía farmacéutica Roche y la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) nos ayudan a resaltar el papel tan importante de estos profesionales en los tratamientos de enfermedades como el cáncer de mama.

"La enfermera abarca desde la prevención en el marco de la salud pública, pasando por la educación para la salud y la concienciación de la población en hábitos saludables. Además, participa activamente en el diagnóstico de los pacientes y forma parte de los equipos de investigación, siendo un miembro más del equipo multidisciplinar. A su vez, no es solo la que administra fármacos, si no la que tiene que conocer absolutamente todos los ensayos clínicos tan complejos que llevamos hoy en día, por lo que el desarrollo de la investigación del cáncer no sería posible sin su trabajo", ha destacado la presidenta de la Sociedad Española de Enfermería Oncológica (SEEO), Ángeles Peñuelas.

El desarrollo de la investigación del cáncer no sería posible sin el trabajo de las enfermeras

"El papel que hacemos las enfermeras es tremendamente importante para reforzar la información que retiene un paciente cuando va a una consulta médica y recibe la noticia de un diagnóstico de cáncer. Estamos para explicarle el proceso por el que va a pasar y así, de alguna manera, quitarle parte de esos miedos y de esa ansiedad que le ha podido producir la noticia", ha seguido defendiendo la experta, aclarando que dan soporte emocional hasta donde su formación llega: "Hay pacientes a los que les ofrecemos la posibilidad de verse con el psicooncólogo de nuestro servicio, debido al alto nivel de estrés o de ansiedad que presentan".

Las enfermeras y la innovación en el tratamiento del cáncer de mama

Según Peñuelas, la innovación en el tratamiento del cáncer de mama tiene varios aspectos donde la enfermera es clave: "Por un parte, tenemos los desarrollos de tratamientos que han supuesto un antes y un después en la supervivencia de las pacientes. Las enfermeras, insisto, no solo administramos tratamientos de quimioterapia, sino que participamos activamente en el desarrollo clínico de los nuevos tratamientos. Mientras, nos aparece la necesidad de plantearnos cuestiones en base a las preocupaciones de las enfermas, ya que podemos detectar necesidades en ellas que no detectan otros profesionales".

Las enfermeras podemos detectar necesidades en las pacientes que no detectan otros profesionales

El papel de la enfermera gestora

"El rol de la enfermera gestora es variable y cambiante dentro de los organigramas de las diferentes organizaciones de hospitales, pero podemos decir que son las primeras profesionales del mundo hospitalario que entran en contacto con la paciente y con la familia. Esta profesional se encarga de explicar por qué circuitos debe seguir la mujer para evitar visitas innecesarias y largas esperas. Al mismo tiempo, también trata de disminuir la ansiedad de la paciente, detectando sus necesidades para poderla trasladar al comité de Tumores, que es donde se decide cuál es el plan terapéutico más adecuado", explica la presidenta de SEEO.

La inexistencia de la enfermería oncológica como especialidad

En su intervención, Ángeles Peñuelas ha manifestado la necesidad de que en España exista la enfermería oncológica existe como especialidad.

"En este país, el desarrollo de las especialidades son escasas y a día de hoy, socialmente, están las matronas como más reconocidas, pero no hay un desarrollo legal o normativo en oncología. Quien conozca mínimamente nuestra área de competencias sabe perfectamente que se precisa de unos cuidados específicos y que para ello es absolutamente necesario tener conocimientos de especialista. Por ello, desde nuestra sociedad científica, trabajamos en un reconocimiento a todos los niveles para el bien y la seguridad de las pacientes con cáncer de mama", ha reivindicado la experta, aludiendo a que, por el momento, las enfermeras deben realizar una formación interna dentro de los servicios de oncología.