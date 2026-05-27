Programa especial de Julia en la onda desde Fundación Cajasol en Sevilla: la otra mirada del turismo

Este domingo, a partir de las 08:00 horas, Julia en la onda se traslada al corazón de Andalucía con un programa especial desde Sevilla, en el Teatro de la Fundación Cajasol. Una cita con la radio en la que ponerte al día sobre algunos de los grandes retos sociales, económicos y culturales de la Sevilla actual.

Uno de los asuntos que abordará Julia Otero en el programa es el papel de las instituciones locales ante algunos de los grandes desafíos sociales y económicos actuales, como el acceso a la vivienda, el equilibrio entre desarrollo turístico y sostenibilidad o la necesidad de unos presupuestos públicos.

La Diputación de Sevilla pone el foco en la importancia del mundo rural y en el fortalecimiento de unas administraciones cercanas, con capacidad de liderazgo y compromiso con el territorio. En un contexto marcado por la dificultad del acceso a la vivienda, especialmente para los más jóvenes, y el crecimiento turístico, es crucial impulsar políticas que favorezcan la cohesión social y el desarrollo equilibrado en toda la provincia.

Quien nos hablará de todo ello y mucho más será Francisco Javier Fernández de los Ríos, presidente de la Diputación de Sevilla, con quien Julia Otero conversará durante el programa especial.

Cultura y patrimonio con proyección internacional

Otro de los temas protagonistas será el papel de la Fundación Cajasol como motor cultural, social y deportivo en Andalucía, así como su creciente proyección nacional e internacional. Espacios emblemáticos de la capital como la Real Audiencia o las Reales Atarazanas forman parte de ese compromiso con la preservación del patrimonio y su adaptación a las nuevas demandas culturales y sociales.

En este punto, Julia Otero charlará con Antonio Pulido Gutiérrez, presidente de la Fundación Cajasol, para profundizar en los proyectos sociales y culturales que actualmente dan vida a la capital andaluza.

Julia en la onda, en directo desde Sevilla

Este domingo, Julia en la onda se emite en directo a partir de las 08:00 horas desde el teatro de la Fundación Cajasol de Sevilla para analizar algunos de los principales retos económicos y sociales de Andalucía, con especial atención al acceso a la vivienda y el desarrollo territorial, entre otros.

Puedes seguir el programa en directo en Onda Cero, en ondacero.es y en nuestra app. Con la colaboración de la Diputación de Sevilla, Prodetur y Fundación Cajasol.