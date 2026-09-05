Manuel Delgado y Julián Casanova se despiden de las aulas tras 40 años: "Nos han jubilado"

Los catedráticos y profesores de universidad, Manuel Delgado y Julián Casanova, han visitado el programa Julia en la Onda con Julia Otero tras poner fin a sus carreras como docentes en universidad, algo que tal como han afirmado les parece extraño comenzar septiembre y no impartir clases. Tras cuarenta años como profesores, han repasado su trayectoria, su visión de la enseñanza y la manera en la que divulgar su conocimiento les ha valido para participar en programas como el de Onda Cero.

A lo largo de la entrevista, los dos profesores han recordado su vínculo con Julia en la Onda. Por su parte, Julián Casanova ha destacado cómo el programa traslada el conocimiento a la sociedad. "Siempre he encontrado en este programa una forma de difundir conocimiento, este trabajo no tiene precio", ha afirmado Manuel Delgado mientras agradecía a Julia Otero permitirle acercar sus investigaciones a los oyentes. No obstante, los dos catedráticos, en su intervención en Julia en la Onda, han arremetido contra el sistema de enseñanza, calificándolo como un "negocio".

La enseñanza como forma de transmitir conocimiento

En la entrevista, Delgado y Casanova, han reivindicado la figura del profesor "que te hace pensar, que te abre la cabeza". A su vez, han afirmado que un buen profesor "mentor" es aquella figura que "implica un contacto directo y continuado con el alumno". Julia Otero ha concluido la entrevista afirmando que la misma ilusión que ambos profesores -recién jubilados- tienen todos los días, ella misma también la tiene para cada día aprender.