El Gabinete: ¿Qué pasa en Asturias?

En el Gabinete hablamos de Asturias, que, después de dos elecciones autonómicas en menos de un año, no tiene gobierno estable. El Tribunal Constitucional da un escaño más a los socialistas y le resta uno al partido de Álvarez Cascos, actual presidente en funciones. El ministerio de Hacienda ha advertido que puede intervenir si no se soluciona la situación, ya que tiene que cumplirse el techo de déficit. El 22 de mayo es la cita para el pleno de investidura, hasta esa fecha podrán presentarse los candidatos.

Arturo Téllez, de Onda Cero Asturias, nos cuenta que hay varias opciones de Gobierno. Puede ser que el voto de UPyD no fuese necesario y que los tres candidatos principales de FORO, PSOE y PP quieren presentarse; pueden llegarse a acuerdos entre ellos. Habría un bloque sólido de izquierda y otro de derechas no demasiado consolidado.

Se nota que no hay un gobierno estable en Asturias debido al estado de las cuentas, y de su déficit (siete décimas por encima de la media nacional); el plan de ajuste presentado no cumpliría tampoco con el techo de déficit propuesto para las comunidades, aunque al ser un gobierno en funciones no se sabe si realmente tendría alguna validez el documento con los ajustes.

Antonio Naranjo cree que lo primero que hay que saber es por qué existe el FORO en Asturias y, por otro, cómo es la situación de los populares. Le parece ‘inaceptable que se siga enredando y sin claridad’; bajo su punto de vista tendría que gobernar la lista más votada o una coalición formal de partidos que no han ganado las elecciones.

Juan Adriansens cree que es curioso que, Asturias siendo una comunidad histórica, tenga una configuración como la que tiene: un centro de derechas y una periferia de izquierdas. Acerca de la situación de UPyD, afirma que no cree que sea justo que, con un solo escaño, decidan quiénes gobernarán en Asturias.

Javier Sádaba opina que la democracia representativa es así, lo que tiene que haber son mecanismos para solucionarlo. Le parece fundamental un cambio de la ley electoral.

Rosa Díez, presidenta de UPyD, quiere puntualizar algunos datos anteriormente explicados. Quiere matizar acerca de los acuerdos con el PSOE, ya que Téllez ha explicado que se tendría que modificar la ley electoral para que UPyD saliese beneficiado; Díez afirma que cree que en Asturias el resultado habría sido el prácticamente el mismo, sin embargo, en el País Vasco les perjudicaría una modificación de la ley electoral. Presentaron un informe con unas bases a los tres grandes partidos, y fue el PSOE el único que mostró interés en negociar; por lo que el candidato de UPyD ha acercado posiciones con los socialistas. Acerca de la situación comprometida en la que se encuentra su partido, afirma que ‘tener que decidir es por lo que estamos en política’, aunque luego haya unas consecuencias. Su partido quiere para Asturias un gobierno estable y eso significa cumplir con los ajustes presupuestarios, pero cree que desde el Gobierno central se tiene que respetar el tiempo político de Asturias, teniendo en cuenta que no tienen un gobierno formado.