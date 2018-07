El Gabinete: Las nacionalizaciones

Hablamos de nacionalizaciones, a raíz de la noticia de la nacionalización de la entidad bancaria Bankia con un 45% de las acciones. Es la más grande que se ha hecho en nuestra historia reciente y la del Partido Popular. Hay algunos políticos que cree que no es una nacionalización y otros prefieren llamarlo estatalización.

Joan Ridao entiende a las personas que dicen ‘ni un euro más para la banca’, ya que la gente ve que los gestores de estas entidades no hacen bien su trabajo y a los políticos que no han hecho lo suficiente. Dicho esto, cree que si se nacionaliza Bankia tienen que darse dos condiciones, la primera es la de depurar responsabilidad y, una vez que se interviene la entidad, el dinero público no debería de servir para salvar otra entidad. Afirma que ‘los impuestos no pueden ir nunca más a tapar la incompetencia’.

Xavier Sardá cree que no se tienen que dejar caer a los bancos, pero sí a los banqueros. Si, pasado un tiempo, vuelve a funcionar bien la economía cree que podría volver a privatizarse.

El General Monzón recuerda que hay tres grupos de nacionalizaciones: robo, que recurren al sector privado para lo que no saben qué hacer y luego se hacen con ellas al precio que quiere, como el caso de YPF; el segundo grupo son socorro, donde los poderes públicos se hacen con lo privado, como Bankia; el tercer grupo son las ideológicas, aquellas de los que creen que la gestión del funcionario del Estado puede ser mejor que las de la iniciativa privada, que lo que buscan es lucrarse. No comprende por qué, si se sabía de hace tiempo, no se ha forzado a la entidad a vender sus acciones antes de llegar a la situación actual.

Hablan de que la Comisión Europea está estudiando de si la intervención de Bankia constituye una ayuda de Estado que necesite la aprobación comunitaria, en cuyo caso España tendría que enviar un plan de restructuración de la entidad a Bruselas.

Comentan la historia de Bankia, donde el expresidente Blesa ha tenido parte de la culpa de la situación de la entidad; es más, Rodrigo Rato llegó a Caja Madrid para salvarla. Todos coinciden en que la fusión con Bancaja fue algo muy perjudicial para la entidad y que con quien se tendrían que haber fusionado fue con La Caixa.