Los detalles de la fiesta del rey Juan Carlos por su próximo cumpleaños en Abu Dhabi

El rey Juan Carlos I cumplirá el próximo 5 de enero 86 años. Y su intención es organizar una "fiesta autohomenaje", según nos cuenta Pilar Eyre, para "demostrarle a su hijo, que precisamente está pasando la peor época de su reinado, que él sí tiene un amplio respaldo social, por mucho que su nombre se arrastre de plató en plató".

"Estuvo pensando cómo podía demostrar que él tenía gente detrás que lo apoyaba todavía, y pensó que era una buena ocasión para hacer este autohomenaje.O sea, que cuanta más gente importante vaya a Abu Dhabi el día 5 de enero para celebrar el cumpleaños mejor" afirma Eyre.

El mensaje del rey Juan Carlos

La periodista nos cuenta que para invitar a la gente, está llamando personalmente a sus invitados. "El mensaje siempre es el mismo: 'Soy Juan Carlos y voy a hacer una gran fiesta para celebrar mi cumpleaños el día 5 de enero en Abu Dhabi. Luego te enviaré por mensaje los detalles. Guarda discreción, por favor", desvela Eyre.

Los invitados

"Por decir algo, desde el entorno de Felipe González, seguramente al propio Felipe González, Vargas Llosa, periodistas, escritores, generación nueva de la nobleza... O sea, no ya los viejos de su edad, no los grandes duques, los grandes de España de su edad, sino las generaciones jóvenes" asegura. El rey Felipe VI no está invitado.

"Los invitados, por una parte, quedar bien con don Juan Carlos es quedar mal con Felipe. Yo pienso que en estos momentos hay una oleada de cancelaciones de esta invitación... que vamos, que darán todas las excusas posibles: 'mi suegra se ha puesto enferma o voy a estar precisamente en la otra punta del mundo o el niño parece que no se encuentra muy bien... Yo creo que al final los que van a ir son a los que realmente no les importa, no tienen ningún poder o no les importa absolutamente nada que los señalen como partidarios de don Juan Carlos frente a Don Felipe" ha dicho la periodista.

Quién paga el viaje

Pilar Eyre nos cuenta que quién paga el viaje es la gran pregunta pero tiene la respuesta: "La gente se tiene que pagar el viaje, evidentemente".

Finalidades de la fiesta

"Pero una de las finalidades de la fiesta es hacerlo público, porque precisamente por eso quiere hacer una gran fiesta, para poder explicarle a su hijo que él también tiene su apoyo y tiene gente que lo quiere", nos cuenta.

"Sabes que en Abu Dhabi y si no se distribuyen las fotografías, es imposible tenerlo, porque aquello es una autocracia que es imposible hacer. Se distribuirán una serie de fotografías con todas estas personalidades que han asistido a la fiesta" afirma.