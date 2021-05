Territorio Negro: Silvia Gil, la primera mujer en acceder a la jefatura de la Comandancia provincial de la Guardia Civil

Hoy en 'Territorio Negro' recibimos a una pionera, una mujer acostumbrada a ser la primera en llegar a casi todo. Fue la primera en dirigir un subsector de Tráfico, la primera en liderar un equipo de rescate en montaña y ahora es la primera mujer que dirige una comandancia, en su caso, la de Teruel. Ella es la teniente coronel Silvia Gil.

Tiene 45 años, entró en la Academia de oficiales de Aranjuez en 1996 y, como has dicho, es una pionera. Ha estado en Tráfico, en rescate en montaña y en misiones internacionales en Colombia, Francia e Israel. Y desde hace unos meses está al frente de los más de 500 hombres y mujeres que trabajan en la Comandancia de Teruel.

¿Teniente coronel o teniente coronela?

Silvia Gil responde a la pregunta: ¿teniente coronel o teniente coronela? "Claramente teniente coronel, pero estoy abierta a los cambios. El que haya mujeres provoca cambios. En Iberoamérica se les dice coronelas y no pasa nada", indica.

Larga trayectoria profesional

Además, nos cuenta por qué decidió ser guardia civil. "No había antecedentes en la familia. Desde los ocho años quería ser guardia. Era por lo que veía en la televisión, sobre todo los atentados… Me quedaba mirando la tele y casi siempre eran las víctimas. Antes de ingresar en la Academia, para lo que me preparé desde muy joven, trabajé en Telepizza. Después, estudié Derecho, Ciencias Jurídicas AAPP, he hecho máster en Seguridad y en Género", sostiene.

Las mujeres en el cuerpo de la Guardia Civil

Entró en la Guardia Civil en una época en la que era una rareza ver a una mujer en el cuerpo. Explica cómo tuvo que afrontar esto: "En mi promoción salimos tres mujeres de treinta, era una excepcionalidad. Fuimos la séptima, octava y novena mujeres oficiales. Nos ha tocado luchar contra los estereotipos".

"No llegué a tener uniforme con bolsito y tacones, no llegué a patrullar ni a salir con ese uniforme. En la academia de Zaragoza, cuando íbamos allí, sí tenía que salir con tacones y falda. En la academia sí había baños y en los primeros destinos también. Tuve suerte en ese sentido porque no en todos los cuarteles había", afirma.

Asimismo, es una de las impulsoras del Plan de Igualdad en la Guardia Civil. "La Guardia Civil sigue sin reflejar una composición similar a la sociedad, debemos aproximarnos más a la realidad de la sociedad. Era una institución sumamente masculinizada y eso puede provocar recelos en una parte de la sociedad", asegura.

Por otro lado, comenta cuál es el plus que ha aportado la mujer en los cuerpos de seguridad: "La aportación fundamental es que esos cuerpos han pasado a ser más reflejo de la sociedad y eso nos ha hecho mucho mas accesible a la ciudadanía. Nosotros necesitamos luchar contra la cifra negra, esas mujeres que no denuncian, y nuestra presencia provoca que eso baje".

Preguntada sobre si se imaginaba llegar hasta donde está hoy, Gil ha respondido: "Jamás me lo imaginé, nunca pensé ser teniente coronel, ni dirigir una comandancia. Todo eso me quedaba muy lejos. Yo sólo quería ser guardia civil.

"Para mí la Guardia Civil es muy importante, los valores están conmigo. Creo que hago siempre lo que debo", asegura.