Persona física y un señor de Murcia: Pedro Sánchez pone toda la carne en el asador

Comenzamos con el viaje "eurovisivo" de Pedro Sánchez por los países bálticos: "Que se voten entre ellos", ha propuesto Raquel Martos. Después de la eliminación de España hay que elegir entre Italia e Inglaterra en la final de la Eurocopa. Vera apoya al equipo que gane y Martos, muy elegantemente, va con Pirlo.

Comentamos el video de Alberto Garzón hablando sobre el consumo de carne al que ha contestado el ministro de Agricultura, Luis Planas: "Es una campaña tan errónea como la del azúcar mata". A su vez, el presidente del Gobierno, se ha decantado por uno de los dos: "A mí donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible". "Pedro Sánchez ha puesto toda la carne en el asador", asegura Martos. ¿Será esto carne de meme? García-Escudero, Teadoro para los amigos del PP, le ha dedicado a Garzón, en Twitter, la foto de una parrillada con el texto: "A tu salud".

Vera no duda en mandarle un recadito al diputado británico que ha alabado que Italia cantase su himno en la Eurocopa, no como España…Solo le ha faltado decir: "Con lo fácil que era la letra". Sin embargo, la “cagada” favorita de Pedro fue la versión que sonó en la visita del Rey Felipe VI a Bolivia donde la banda que interpretó el himno de España no afinó mucho.

Cerramos una semana donde en el Gobierno "hay mucho cotilleo". Están los ministros como la vieja del visillo. Y mientras, ¿Cómo está Moncloa?. Abarrotada. Pero de momento, solo son “Rumores” como cantaba la gran Raffaella Carrà.

En el PSOE hubo Comité Federal y todos cerraron filas en torno a Pedro Sánchez, pero faltaron varones, lo que sonó un poco a: "Me encantaría pero no me apetece". Al comité del Partido Popular en otoño no creemos que falte nadie porque estará Rivera como ponente. ¿Hará un discurso contundente, similar al que hizo en el minuto de oro del debate cuando lideraba Ciudadanos?: "¿Me oyen, me escuchan?".

Además, nos despedimos de Tico Medina y el director Richard Donner que marcó a Vera con "La Profecía". También ha fallecido Raffaella Carrà que se ganó hasta a Aznar. Finalmente: "Cuando creemos que salimos a flote viene una nueva ola", ha recordado Raquel Martos.