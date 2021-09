El Orden Mundial: ¿La crisis del combustible es culpa del Gobierno británico?

Reino Unido está en el foco con las imágenes de incidentes en las gasolineras. "Los problemas con la distribución son gravísimos y logísticos", ha apuntado Eduardo Saldaña. Y es que, desde 2020, han dejado el país casi un millón y medio de trabajadores extranjeros que, tras el Brexit, no pueden volver por la ley de inmigración que ha aprobado el Gobierno de Boris Johnson.

Según Saldaña: "Como faltan camioneros, que es el principal sector de escasez de trabajadores, se empeora la situación en el país". Mientras, los británicos se están asustando por lo que, ante el miedo de quedarse sin gasolina, están comprando más y se va a acabar antes. "Es un bucle del que es difícil de salir", ha proseguido el analista.

Ante esta situación, Boris Johnson ha dicho que la culpa es del coronavirus y de la crisis global pero, para Saldaña, el problema está en "la gestión de su Gobierno ante la salida de la UE".

No obstante, las autoridades políticas ya han empezado a reaccionar. De momento, el Gobierno británico ha retrasado hasta 2022 la imposición de nuevos controles aduaneros a las mercancías provenientes de la UE y han hecho más flexible acceder a la licencia de conducir para camioneros. Además, van a aprobar 5.000 visados para gente que venga expresamente a trabajar en el sector de la logística.

Mientras el presidente Johnson intenta dar una imagen de seguridad y control, Saldaña ha asegurado que: "La crisis del combustible es fruto de lo que el Gobierno británico ha sembrado en los últimos años".

A la situación en Reino Unido se le suma la crisis energética, la cual, tampoco tiene perspectivas de mejorar, tal y como ha afirmado Fernando Arancón. "Cuando vino la pandemia, congelamos la economía y la demanda cayó. Sin embargo, una vez ya vacunados, queremos recuperar los niveles de consumo previos a la crisis y lo que pasa es que la producción tarda en descongelarse. Cuando hay mucha demanda y poca oferta, los precios se encarecen. Por ello, el carbón, el gas natural y el petróleo van al alza, ha explicado Fernando.

Situación en Afganistán

Según Fernando Arancón, no ha cambiado nada desde que las potencias regionales y mundiales entregasen Afganistán a los talibanes. Sin embargo, necesitan la aprobación de la comunidad internacional para legitimar, por lo que intentan evitar que circulen imágenes impactantes pero no quiere decir que no hagan actos infames.

Por mucho lavado de imagen que quieran dar: "Aunque la mona se vista de seda, talibán se queda", ha asumido Fernando.

Efeméride colombiana

Se cumplen cinco años de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia entre la ex guerrilla de las FARC y el Estado colombiano. Los balances están a la orden del día, algunos positivos, otros negativos. Lo analizamos.