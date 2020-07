El Orden Mundial: El 5G y las relaciones con China tras la ruptura con Gran Bretaña

Donald Trump preguntó si Puerto Rico se podría vender tras el paso de un huracán. ¿Puede un país vender un territorio? Estados Unidos ha comprado territorios, pero nunca los ha vendido, aunque podría hacerlo si le diera la gana, pero la venta debería estar aprobada por la cámara y el senado.

Se pensaba que lo población del planeta crecería sin pausa. Cada pocas décadas se han ido duplicando, y eso supone un estrés para el planeta. Pero hay estudios que dicen que la población va a empezar a decrecer. Estos estudios se basan en la incorporación de la mujer al trabajo, a la sanidad, entre otros temas. En España se espera que de aquí a final de siglo la población se reduzca a la mitad.

China y EEUU se han enfrentado en el Mar del Sur de China. China reclama todo el mar y que el resto de países deben respetarlo. China ha construido islas para controlar el territorio. EEUU dice que son aguas internacionales, manda flotas para dejar claro su posición, y esto crea tensión.

Gran Bretaña beta a Huawei para montar la red 5G, y dentro de cinco años tendrá que estar fuera del territorio británico. ¿Qué está pasando? Gran Bretaña ve a los chinos como una amenaza. Hace unos años eran el país más dispuesto a colaborar con los asiáticos. Parte de los conservadores quieren mantener una buena relación con China porque no se pueden permitir romper relaciones con un gigante económico, pero otra parte piensa lo contrario, y cree que es amenaza económica y política. Esa parte está empezando a ganar peso. Además, Reino Unido recibe la presión de EEUU para llegar a acuerdos.

En Europa, aquí no tenemos ningún consenso con las relaciones con China, ya que se encuentra entre la espada y la pared, o lo que es lo mismo entre la propia china y EEUU. Pero cada vez son más voces contrarias, pero de momento no hay una postura clara. En España no tenemos posición, pero Movistar depende de la tecnología china en sus coberturas. La idea de que Huyawei pueda “sentarse” con nosotros gracias al 5G. ¿Se permitirá que China controle las comunicaciones, datos... a cambio de desarrollar al 5G?. Nos beneficia la tecnología, pero ¿pesa más que los contras?