Inés, la 'tiktoker' con parálisis cerebral que se ha hecho viral: "Mis problemas, en comparación con otra gente, serán una mierda"

Hay una nueva estrella en TikTok España. Se llama Inés y tiene parálisis cerebral, algo que no le impide mostrar cómo es su día a día con todo el humor.

En uno de sus vídeos, Inés nos muestra, con un gran toque de humor, cómo se pinta las uñas o cómo se prepara un café.

Inés es tinerfeña, tiene 24 años y la parálisis cerebral infantil que sufre le impide andar bien y le afecta al habla y la postura, pero no le impide ser una tiktoker de éxito.

Tiene 60.000 seguidores y un millón de "me gustas". En uno de sus últimos vídeos, Inés ha hecho un llamamiento a las agencias y las marcas porque quiere ser modelo.

Los mensajes que quiere combatir

En Julia en la onda, Inés explica que los comentarios que le dicen que "es una campeona o que tiene la cabeza mejor amueblada que muchos" son los que precisamente quiere combatir.

"Que tenga una parálisis física, no quiere decir que también la tenga intelectual", comenta.

Además, sobre el comentario más repetido en sus vídeos de "no me vuelvo a quejar en la puta vida", Inés dice que no es eso lo que quiere transmitir.

"Lo que yo quiero transmitir es que cada uno tiene sus problemas y cada uno tiene sus complicaciones. La vida a veces se complica y tus problemas no son menos válidos porque los míos sean más grandes...los míos, en comparación con otra gente, serán una mierda", explica la tiktoker.

Por último, pide que no la llamen "campeona" por mostrar su día a día y ser optimista y reivindica el humor como forma de tomarse las cosas.