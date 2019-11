La tele con Monegal: La "cobrita" de Tamara Falcó a Jordi Cruz

JULIA EN LA ONDA

El programa Masterchef está entrando ya en un suave murmullo de reality. Solo quedan cuatro finalistas pero ya lo bonito es esta incipiente historia de amor entre Jordi Cruzy Tamara Falcó. Ayer, Tamara estaba muy enfadada porque Jordi no apadrino a su grupo y este, le dijo que sabía como cerrar el tema. No se le ocurrió otra cosa al chef que ir a darle un piquito y ella se apartó. Una cobra en toda regla. También comentamos las palabras de Lomana sobre su hermano que es nuevo diputado de Vox, del que dice: "No tiene formación para esto ni curiosidad política". Hablamos del mapa meteorológico de las misas franquistas que nos ha presentado Dani Martínez. Un mapa de borrascas de más de 20 parroquias donde se harán misas en honor del dictador.