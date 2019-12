A lo Gonzo: Gloria Moreno, la sargento del Seprona que lucha contra 'el pardeleo'

Gloria Moreno nos cuenta en 'A lo Gonzo' cómo llegó hasta la Guardia Civil y cuándo decidió trabajar en Lanzarote. Explica que "antes de entrar en el Seprona mis labores y formación estaban relacionadas con el tema forestal".

La sargento Gloria Moreno estuvo en Segovia, Menorca y Castellón antes de elegir destino en Lanzarote. Es aquí donde lucha contra la caza furtiva del ave Pardela Cenicienta, desde hace cinco años. Esto le ha llevado a tener diversos problemas y actualmente se encuentra de baja psicológica.

Gloria Moreno explica que además del furtivismo de la Pardela Cenicienta había detrás un trabajo de narcotráfico. Ella condena en 2015 a diez personas por este caso, entre los que destacaban empresarios y médicos.

La sargento del Seprona cuenta que salió absuelta de un proceso judicial que se llevó a cabo. Además fue denunciada en algunos casos por hacer una pregunta. E incluso sus jefes le han llegado a sancionar.

Además comenta que "me sorprendió que sucediera esto aquí, no me entra en la cabeza". Y añade que "en otros territorios en los que he trabajado no pasaba nada de esto".

Y termina agradeciendo a todo el mundo que le ha ayudado "pasa salir del poco", afirma. Explica que "han recogido firmas, dinero y mil gestiones" y "gracias a estos estamos hablando".

