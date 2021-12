El Especialista: ¿Está el INE midiendo bien el crecimiento económico en España?

El conjunto de Europa ha perdido fuelle en la recuperación en los últimos meses porque la pandemia ha vuelto a atacar. "Esto es como un cantante que cuando toca una balada romántica, la economía va bien, porque el coronavirus se duerme, pero cuando toca rock, la economía va mal, porque regresa con más virulencia", ha ejemplificado el profesor de economía de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha rebajado las previsiones de crecimiento para España para 2021, del 6,8% al 4,5%, y en 2022, del 6,6% al 5,5%. ¿A qué se debe esto?

Según Bernardos: "Se debe principalmente a que el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el segundo trimestre, bajó la subida del PIB del 2,8% al 2,1% . Ante estos datos, el profesor ha asegurado que tiene "serias dudas" de que el INE esté midiendo bien el crecimiento de la economía.

"Ante una estadística y el sentido común, me fio más del sentido común y aunque las cifras que da el INE son provisionales, ¿cómo alguien me puede explicar que en el tercer trimestre, cuando ya no hay restricciones, el gasto de las familias ha bajado al 0,5%? ¿cómo alguien me puede explicar que por primera vez en la historia de España, primero se recupera el empleo y luego la producción? Esto está totalmente en contra del sentido común", se ha preguntado Gonzalo.

Y es que, en los últimos tiempos tenemos "magníficas" cifras de empleo y "decepcionantes" cifras del PIB. "A mi no me cuadra, pero el tiempo lo dirá", ha reivindicado el experto en economía.

¿Cuál es el principal problema al que se enfrenta España en los próximos años?

"La recuperación no ha quedado atajada sino que se ha postergado porque una parte de lo que dejaremos de crecer en 2021, lo creceremos en 2022, pero con una incógnita tremenda", ha apuntado el profesor.

"Cuando veo que de los 27.000 millones que se tenían que repartir en 2021, se ha repartido una parte muy pequeña, ya se me suben los colores a la cara porque el principal problema al que se enfrenta España en los próximos años, es cómo invertir bien los fondos y rápidamente. Soy consciente de que la administración pública sola no será capaz porque hay demasiados controles inútiles y demasiada burocracia", ha advertido.

La inflación se dispara

La inflación ha subido este mes de noviembre un 5,6% respecto al año pasado. Esto son dos décimas más que en octubre, y su nivel más alto desde hace casi 30 años.

"No soy nada pesimista pero sí le pediría a todo el mundo que hiciera un esfuerzo. Si hay que subir salarios, recomendaría a patronales, sindicatos y trabajadores, que no intenten recuperar de golpe el poder adquisitivo perdido porque si lo hacen, la inflación ya no será temporal, sino que será permanente. Será entonces cuando el Banco Central Europeo (BCE) suba los tipos de interés, lo que conllevará a que el crédito disminuya considerablemente, la demanda sea menor de la prevista y se cree menos empleo", ha recomendado Bernardos.

Gonzalo se ha mostrado partidario de que se firmasen convenios por tres o cuatro años para que se recuperara el poder adquisitivo.

Un cambio ideológico en la economía

El profesor económico ha indicado que estamos ante un cambio ideológico importante: "El neoliberalismo está en decadencia y vamos hacia una economía en la que se pagarán salarios mejores y será más fácil encontrar trabajo, porque la administración pública, en lugar de recortar gastos, los aumentará".

A esto, hay que añadir que España tendrá 140.000 millones de euros de fondos europeos a su disposición. "Mi esperanza es que los jóvenes, los verdaderamente maltratados, van a tener mayores oportunidades, mayor inversión en sus carreras profesionales y un futuro diferente. Aspiro a que estos fondos europeos nos permitan dejar la producción low cost y produzcamos calidad", ha concluido Bernardos.