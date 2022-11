El especialista: ¿Compensa tener hipotecas a tipo fijo o variable?

LEER MÁS El Especialista: Los efectos de la excepción ibérica

El profesor de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos, y el economista y actual profesor de la Universidad de Columbia, Luis Garicano, debaten en 'El especialista' de 'Julia en la onda' sobre la situación económica que se está viviendo tanto en Europa como en Estados Unidos con la inflación disparada y hablan sobre las hipotecas y alquileres.

¿Son mejores las hipotecas a tipo fijo o variable?

Según han explicado, las hipotecas a tipo variable se han vuelto muy caras y únicamente son rentables cuando los tipos de interés están muy bajos. Además, Bernardos critica que muchas familias españolas no tienen ni previsión de futuro, ni asesoramiento, ni se quieren gastar 4 euros en contratar a alguien o hacer una simple consulta, sino que van al banco, donde el trabajador no tiene tiempo para hacer de asesor.

Asimismo, el experto reconoce que el error común, es creer que como hasta ahora se paga poco, no se quieren cambiar. De hecho, el 70% de los españoles la tienen de tipo variable y recomiendan cambiarse a tipo fijo.

Destacan que como a los bancos les interesa tener la mínima morosidad, se está estudiando no subir los precios de las hipotecas pero ampliar los plazos.

Alquileres

Por su parte, Bernardos explica la polémica generada en LaSexta tras defender que es más barato el alquiler en Móstoles que en el centro de Madrid. Según recuerda, cuando se independizó con 27 años se fue a vivir "al barrio donde podía". Insiste en que aunque para los jóvenes es más atractivo vivir en Malasaña, el metro cuadrado del alquiler está a 20 euros, por lo que por un piso de 80 metros cuadrados hay que pagar 1.600 eurpos, lo que conlleva a que los jóvenes tengan que compartir inmueble.

Sin embargo, el profesor asegura que vivir en Móstoles sí sale mucho más rentable y por 700 euros, una persona se puede alquilar una vivienda mucho más grande. "El precio está a la mitad", dice.

En Podemos engañan a la gente

Critica que "en Podemos engañan a la gente" porque hacen creer a los ciudadanos que si se pone un control del precio del alquiler podrán vivir donde ellos quieran, pero no explican que aumentaría mucho más la demanda.

Inflación en EEUU vs en España

Por otro lado, también debaten sobre la situación económica en Europa y en Estados Unidos. Garicano aclara que según los datos provisionales, se espera que se siga pisando el freno de la inflación en EEUU.

Y Bernardos agrega que en EEUU hay un sobrecalentamiento de la economía, donde no hay casi paro (un 3,6%), por lo que no se encuentran en la misma situación, ya que en Europa la economía no está sobrecalentada, ya que tiene un paro del 3,6%, sino que hay una inflación generalizada a través de subidas en el precio de la electricidad.

Además, realizan una advertencia a los inversores: "Cuidado con el que compre ahora acciones porque se puede llevar un gran chasco el año que viene. Lo peor en la bolsa está por venir". Añade que cuando los tipos de interés suben, la bolsa baja.