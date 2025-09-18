El vídeo del momento en el que el asesino de Charlie Kirk se entera de que van a pedir la pena de muerte

El pasado martes, la Fiscalía del condado de Utadh anunció que solicitaría la pena de muerte contra Tyler Robinson, el joven de 22 años acusado de asesinar al activista conservador Charlie Kirk, durante un acto en Utah Valley University la semana pasada. El fiscal del condado, Jeffrey Gray, confirmó en rueda de prensa que Robinson ha sido acusado formalmente de asesinato con agravantes, un cargo que en Utah contempla la pena capital. Además, enfrenta siete cargos en total, entre ellos obstrucción a la justicia, por haber intentado destruir pruebas, y manipulación de testigos, tras ordenar a su compañero de piso que eliminara mensajes.

En este sentido, en las últimas horas, ha salido a la luz el vídeo y la fría reacción que tiene Robinson cuando se entera de que la Fiscalía ha solicitado la pena de muerte para él.

El asesinato de Kirk, cofundador y líder del movimiento estudiantil conservador Turning Point USA y aliado cercano de Donald Trump, ha desatado una fuerte condena contra la violencia política en todo el país. Aunque aún no se ha establecido un motivo oficial, desde el entorno de Kirk se le ha presentado como un mártir de la causa conservadora. El gobernador de Utah, Spencer Cox, confirmó que el acusado fue detenido el jueves 12 de septiembre en casa de sus padres, 420 kilómetros al suroeste de Orem, tras ser delatado por sus propios familiares.

Proceso de detención

El gobernador de Utah, Spencer Cox, explicó en rueda de prensa que el jueves por la tarde un familiar de Robinson confesó a un conocido que el joven le había admitido ser el responsable del ataque. Este contacto dio aviso a la oficina del sheriff del condado de Washington, lo que permitió activar la operación policial.

Fuentes citadas por CNN detallaron que fue el propio padre del sospechoso quien reconoció a su hijo en las fotografías compartidas por las autoridades y que recurrió a un pastor religioso para facilitar la entrega.

Cuando los agentes localizaron a Robinson, vestía ropa muy similar a la que aparecía en las imágenes divulgadas.