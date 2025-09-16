El Gobierno aprueba coeficientes reductores para reducir la edad de jubilación: a qué sectores afecta

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto que reconoce un coeficiente reductor de la edad de jubilación para los bomberos forestales, según ha anunciado Elma Saiz, portavoz del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones. Con esta medida, el Ejecutivo cumple un mandato que salió de las Cortes Generales en julio de 2024, un año después de que la Ley Básica de Bomberos Forestales estableciera un marco regulador para homogeneizar las funciones y condiciones de este colectivo a nivel nacional.

"Esta mejora de la protección de cara a la jubilación de los bomberos forestales se justifica por la naturaleza penosa, tóxica, peligrosa e insalubre del trabajo que realizan", explicó Elma Saiz, subrayando que con esta norma se salda "una deuda histórica" y se equiparan las condiciones de jubilación con las del resto de bomberos, que ya contaban con coeficientes reductores desde 2008.

Un coeficiente específico para bomberos forestales

El nuevo coeficiente específico para los bomberos forestales será del 0,20, siempre que acrediten un periodo mínimo de cotización de 15 años en esta profesión. En la práctica, un bombero forestal que cumpla este requisito podrá reducir su edad de jubilación en tres años. Además, el acceso anticipado a la jubilación podrá alcanzar hasta cinco años antes de la edad ordinaria y, excepcionalmente, hasta seis años para quienes acrediten más de 35 años de servicio.

Para garantizar la correcta aplicación de este beneficio, la Tesorería General de la Seguridad Social ha publicado instrucciones para empresas y administraciones sobre cómo identificar y cotizar por este colectivo. Una vez cumplidos los requisitos, será el propio Instituto Nacional de la Seguridad Social quien aplique de oficio el coeficiente reductor al solicitar la pensión, sin necesidad de trámites adicionales por parte del trabajador.

La ola de incendios

Este anuncio se produce tras una devastadora ola de incendios que ha arrasado el país este verano, dejando destrucción de bosques, viviendas y, en algunos casos, vidas humanas. "Este verano hemos visto cómo las llamas arrasaban bosques y hogares, pero también hemos visto el coraje y la valentía de quienes jugándose la vida se enfrentaban a ellas", afirmó Saiz.

La portavoz destacó que estos incendios han demostrado la necesidad de contar con un cuerpo de bomberos fuerte, estable y protegido.

Otros colectivos con coeficientes reductores

Este tipo de medidas no es nueva en España. Desde 2008, otros colectivos con trabajos especialmente penosos o peligrosos ya cuentan con coeficientes reductores que permiten acceder antes a la jubilación. Entre ellos se incluyen bomberos urbanos, policías locales y nacionales, miembros de las Fuerzas Armadas en misiones de riesgo, personal que trabaja en minería, así como ciertos colectivos de trabajadores expuestos a agentes químicos o biológicos.

Además, el Real Decreto 402/2025 establece un procedimiento para aplicar estos coeficientes en actividades profesionales que impliquen una exposición elevada a riesgos laborales, como el transporte de mercancías y pasajeros, la construcción, el sector ferroviario, el personal aéreo, los trabajadores del mar y los mineros.

La finalidad de estos coeficientes es reconocer la dureza, el riesgo y la naturaleza insalubre de sus tareas, permitiendo que estos profesionales puedan retirarse antes sin penalización en el cálculo de su pensión.