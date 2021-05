Xavier Sardá: "Me fascina la literatura, pero en especial la española"

Xavier Sardà nos presenta hoy en Julia en la Onda su nuevo libro 'Intercambio de vidas', un conjunto de minihistorias que se pueden leer de forma independiente y en el orden que se quiera. Nos explica que a medida que creces, te interesa más la literatura: "Cada vez la disfruto más, aunque la española siempre será mi favorita".

Algunas de estas minihistorias son 'El no autor de novelas', que va sobre un escritor que tiene muchas ideas, pero no desarrolla ninguna. O también, nos habla de un supuesto restaurante muy sofisticado en el que hay un menú de degustación. No podrías saltarte ninguno de ellos porque se van intercalando una dosis de veneno y una de antídoto. Sardá apunta que esta idea se le ocurrió cuando fue a Lima, antes de la crisis del coronavirus.

O por ejemplo, 'Intercambio de vidas', que va de una agencia en la que puedes solicitar otra vida. Nos planteamos si alguien se cambiaría por un adolescente de 14 años y añadimos que siempre se hablara de la vida como "4 días", aunque en un tiempo podamos vivir 300 años.