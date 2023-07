Urtasun confirma que Jaume Asens negociará con Puigdemont en nombre de Sumar: "Todos tenemos que estar a la altura"

"La derecha a lo largo de la campaña ha intentado instalar un marco de que su victoria era inevitable. Fueron habilidosos a pesar de que las encuestas no reflejaban esa mayoría clara. Fuimos capaces de darle la vuelta a la tortilla y quitarle la mayoría", ha asegurado Ernest Urtasun en 'Julia en la onda', donde ha analizado los resultados de Sumar el 23J: "Sumar no se había presentado nunca y hemos sacado 31 escaños, es un resultado mayoritario. Si no hubiéramos inventado Sumar, nuestro socio político no estaría en esos niveles".

Así, Urtasun afirma que valora la cita electoral como "positiva", además de una campaña en la que "todos los componentes de la coalición" han "remado en la misma dirección". Sobre el resultado en Cataluña, se ha mostrado contento y ha dicho que tanto Sumar como el PSC han tenido "dinámica positiva", puesto que "los catalanes han revalidado su confianza en el Gobierno de coalición": "Es un mensaje claro de Cataluña. Ahora vamos a tener que dialogar con los socios, que son ERC y Junts".

Mensaje a Puigdemont: "Todos tenemos que estar a la altura"

Sobre los posibles acuerdos con ERC y Junts, ha dicho que los dos "negociarán de buena fe" para la investidura. "Nadie piensa en darle una segunda oportunidad a PP y Vox mediante repetición electoral. Todo el mundo entiende que sería una auténtica locura y eso no va a suceder", ha comentado, a lo que ha añadido que la figura de Jaume Asens llevará las negociaciones: "Le hemos pedido a Jaume que nos ayude, es una persona que no ha sido candidata pero que es muy valiosa, tenemos una estima y creemos que puede hacer bien como tantas otras es también esa interlocución que tiene con esa parte del independentismo que puede ayudarnos a que esa negociación llegue al sentido positivo. Quiero agradecer a Jaume que nos eche una mano en un momento tan importante".

Además, ha hablado sobre Carles Puigdemont y si podría bloquear una posible investidura: "Todos somos conscientes de cuál es la realidad en Europa. De que llevamos un año de crecimiento de ola reaccionaria en Europa. Cada vez que se abren aparece un Gobierno ultra, lamentablemente en Europa, y es muy preocupante. Y afortunadamente donde se ha frenado por primera vez ha sido en España, donde hemos logrado que no lleguen al Gobierno. Esto indica cambio de tendencia en Europa, por lo que hay que estar todos a la altura en la investidura. En España hemos logrado pararlo y no hay que dar una segunda oportunidad".

La mesa de diálogo, de importancia "fundamental"

Urtasun también ha subrayado que quiere ser "prudente" sobre la decisión de la Fiscalía, que ha pedido al juez Llarena que reactive la orden de detención contra Puigdemont y Comín. "Lo que sí puedo decir es que hay una receta exitosa en los últimos años paras desescalar el conflicto en Cataluña, que es la del diálogo y buscar soluciones políticas. Hoy la situación política en Cataluña es mejor que la que era hace unos años".

Por último, ha insistido en que la mesa de diálogo tiene una importancia "fundamental" para Sumar: "Nuestra postura es firme por la mesa de diálogo, de ahí tienen que salir las soluciones. Esa mesa nos costó mucho constituirla, hubo años muy difíciles en Cataluña, en la época de Mariano Rajoy, y ahora la situación es completamente distinta. A la mesa le damos una importancia fundamental, también para corregir una anomalía, que es que los catalanes son los únicos en una comunidad que tiene un Estatuto votado por sus ciudadanos que después fue recortado por el Constitucional. Necesitamos darle nueva legitimidad y eso se debe afrontar como Gobierno con la máxima ambición".