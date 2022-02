Tudanca acusa al PP de haber "usado a Castilla y León como campo de batalla" en la guerra abierta entre Casado y Ayuso

El secretario del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, se pronuncia en 'Julia en la onda' sobre la guerra interna abierta en el Partido Popular entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. Reconoce que sí se lo esperaba "es la confirmación de lo que aquí denunciábamos, que el adelanto electoral en Castilla y León era por la guerra interna del Partido Popular" y añade "eso es lo que estamos viendo hoy de forma descarnada, la demostración de que han usado Castilla y León como campo de batalla y de su corrupción".

Tudanca insiste en que la situación en Génova "es la demostración palpable de que", con la convocación de las elecciones "no se buscaba nada que tuviera que ver con los intereses de los castellanos y los leoneses". Por ello, cree que "al PP no le importa generar más desafección de la que hay con la política". Y considera que no puede quedar ninguno de los dos tras este conflicto.

Tudanca abre la puerta a la abstención en Castilla y León

Sin embargo, el socialista, que ha quedado segundo en las elecciones autonómicas celebradas el pasado 13 de febrero, con 28 diputados, reconoce que lo que más le preocupa es lo que pueda pasar en Castilla y León, "donde el PP le ha abierto la puerta a Vox", a la extrema derecha. Por lo que abre la puerta a la abstención para establecer un "cordón sanitario" contra Vox y dar su abstención al Partido Popular, "estoy dispuesto".

Me parece que Mañueco tiene decidido gobernar con Vox, no tengo ninguna duda

Aunque Tudanca se muestra convencido de que el Partido Popular aceptará esos diez votos que necesita de Vox para poder alcanzar la mayoría absoluta. "Me parece que Mañueco tiene decidido gobernar con Vox, no tengo ninguna duda", corrobora.

Por otro lado, el secretario socialista confirma que el lunes escuchará a Mañueco el lunes para conocer qué es lo que propone y a continuación también hablará con todos los partidos más pequeños.

Asimismo, también hace autocrítica y se pregunta qué es lo que le ha ido mal a la izquierda en los comicios de Castilla y León, donde el PSOE ha pasado de tener 36 votos a 28. "No hemos sabido movilizar a una parte de la izquierda", confiesa y declara que los meses de pandemia han pasado factura.

Por último, Tudanca reconoce que siempre se ha sentido "sorprendido con estos análisis electorales en los que todos ganan, no, yo no puedo estar satisfecho, porque no hemos logrado mantener esa mayoría suficiente". Dice sentirse "triste" aunque respeta la decisión de los votantes: "los ciudadanos no se equivocan cuando votan".