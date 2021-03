Silvia Días: "La gente se sorprende de que existan mujeres carpinteras"

La carpintería siempre ha estado vinculada con el género masculino, aunque muchas son las mujeres que se dedican a ello o tienen afición. Conversamos con Silvia Días, socia de Mujeres Carpinteras, que nos explica que para ellas, es muy difícil encontrar trabajo en este campo, e incluso "se sorprenden cuando les dices que es tu oficio".

Esta asociación tiene el objetivo de montar una red que dé voz y apoyo a todas las mujeres interesadas, no solo en la carpintería sino en toda la rama del mantenimiento: "Ahora mismo tenemos también a interioristas y restauradoras". Sin embargo, buscan un local en Barcelona para poder ejercer allí su profesión, poder dar charlas a otras mujeres y cursos de formación.

"Al final, lo que buscamos es conseguir la igualdad real y autosuficiencia en un sector dominado por los hombres", reflexiona. Además, recuerda que ha tenido muchos problemas para encontrar trabajo: "Me han llegado incluso a decir que no me contrataban porque no tenían baño para mí".