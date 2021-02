'Voces que cuentan': cómic y feminismo

Julia Otero participa en esta antología de historias que forman la novela gráfica 'Voces que cuentan' con el relato Julio, en el hablan de su padre, que paso de ser machista a feminista tras tener una hija después de esperar un varón; otras historias hablan del coraje necesario para hacer todo lo que el mundo te dice que no puedes hacer por ser quién eres. En Julia en la Onda, hablamos con el editor de la novela gráfica, David Hernando, con una de las autores de uno de los relatos (que también es habitual de JELO en El Gabinete), Estefanía Molina y con Raquel Riba Rossy, dibujante y autora del famoso cómic 'Lola Vendetta'.

"La idea nació a finales de 2018, por la necesidad de llevar a cabo un proyecto así en un mundo tan masculino, siempre ha habido demasiados autores y lectores... con el auge de la novela gráfica y el manga esto ha cambiado", explica David Hernando. "Al empezar a contactar con las autoras muchas de las que aportaban la historia empezaban diciendo que no tenían nada interesante que contar... si hubiera sido una antología de hombres esa frase nunca me la habrían dicho", añade.

El síndrome de la impostora

Estefanía Molina asegura que le hizo mucha ilusión poder contar su historia: "he observado a lo largo de mi vida cómo en la universidad, en los círculos de amigos, en el trabajo... le dices a una mujer por qué no te animas a... y muchas te dicen que les da vergüenza o que no tienen nada importante que decir"."Me gustaba revindicar desde la sororidad, por mujeres y para mujeres, ¿por qué los chicos tienen algo más interesante que decir que yo?", se pregunta Molina sobre su historia de vencer el miedo escénico que sufren algunas mujeres, incluso, apunta Molina, las "más cracks".

Riba Rossy ha ilustrado la historia que escribe Leticia Dolera en este 'Voces que cuentan': "He tenido que interpretar la historia de otra persona, meterme en su universo...". "Fue un proceso largo buscar a 18 mujeres que contaran su historia, pero el objetivo era que la antonolgía pudiera abarcar ramas de la sociedad: por eso hay novelistas, periodistas, pilotos... y al mismo tiempo queríamos que la historias que nacieran de ella, la mayoría personales, se convirtieran en universales", nos cuenta Hernando sobre este ilusionante proyecto. "La grandeza de este libro es que te traslada a lo cotidiano para que entiendas lo que pasa" en el día a día de muchas mujeres. "No se trata de menospreciar a los hombres, es simplemente contar como se sienten las mujeres en determinadas circunstancias en las que no se ven los hombres", explica Molina. "Es una invitación a respetar más", insiste Molina sobre el bonito mensaje de esta antología.