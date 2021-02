Salvador Illa: "Las urnas no me han dado el papel de la oposición, sino el de president de la Generalitat"

El PSC fue el partido más votado en las elecciones catalanas de este domingo. Los socialistas sumaron 16 escaños con respecto a los comicios de 2017, pasando de 17 a 33 diputados. Sin embargo, la victoria en las urnas no asegura que Illa pueda gobernar en Cataluña ya que el bloque independentista, tanto ERC como Junts, han asegurado que en ningún caso pactarán con los socialistas.

Con este escenario político, la gobernabilidad de Cataluña pasa por ERC, que tendrá que elegir entre una mayoría de izquierdas con el PSC y los comunes, o entre una mayoría independentista con JxCat y la CUP.

Salvador Illa ha insistido en Julia en la Onda en que se presentará a la investidura tal y como prometió en campaña: "Los resultados hablan de pasar página". El candidato del PSC ha comentado que esta tarde hablará con el resto de partidos políticos, "con todos menos con Vox", y que su intención es "abrir un tiempo nuevo en Cataluña, sin reproches y mirando al futuro".

Illa considera que los resultados electorales muestran que "la sociedad catalana apuesta por un gobierno de progreso" y que reeditar de nuevo el pacto independentista no funcionará: "Ya había una mayoría independentista en Cataluña y han demostrado su incapacidad para gobernar y entenderse".

ERC pasa a liderar el bloque independentista

Salvador Illa cree que mientras ERC "insista en un horizonte independentista, volverá a condenar a Cataluña" y considera que su agenda, "la del diálogo, el reencuentro y el trabajo para solucionar los problemas de la gente", es la agenda "que necesita Cataluña".

Junqueras no cuenta con el PSC para presidir el Parlament

Sobre una posible presidencia del Parlament del PSC que Junqueras ha descartado, Salvador Illa asegura que ellos aspiran "a todo" y que hablarán "con todo el mundo": "Tenemos tanto derecho como los demás". El candidato socialista insiste en que esta tiene que ser "la legislatura del diálogo y el reencuentro": "Cataluña necesita una mirada nueva con un Gobierno que se preocupe de los problemas de la ciudadanía".

Se presentará a la investidura

Illa asegura que los catalanes le han votado para presidir la Generalitat y que él no hará como Ciudadanos y sí se presentará a la investidura: "El PSC crece en votos, ¿por qué? Porque la ciudadanía catalana apuesta por abrir un tiempo nuevo", declara.

"Las urnas no me han dado el papel de la oposición, me han dado el papel de President de la Generalitat. Me van a tener luchando por ocupar la plaza que me han otorgado las urnas", ha reiterado Illa quien insiste en el que ha sido su lema de campaña: "el cambio ha llegado para quedarse y es imparable", y añade que "Cataluña no tiene otra salida que no sea la del reencuentro y el diálogo".

¿Pasar página pasa por los políticos presos?

Uno de los mantras de Salvador Illa durante la campaña electoral ha sido el de "pasar página". Pero, ¿se puede pasar página en Cataluña habiendo políticos presos? A esta pregunta de Julia Otero, Illa responde que pasar página "incluye respetar el Estado de Derecho": "Estamos donde estamos porque se vulneró unilateralmente el estado de convivencia", afirma.

Acierto de Pedro Sánchez

Durante el tiempo que Salvador Illa ocupó el cargo de ministro de Sanidad, ha tenido que escuchar como la oposición le ha llamado "el ministro pandemias" o se ha referido a él como "el peor ministro de la historia". Sin embargo, los resultados electorales en Cataluña han demostrado que el "efecto Illa" ha funcionado y que la estrategia de Pedro Sánchez ha sido acertada.

Illa considera que Sánchez "ha sido justamente beneficiado" con los resultados de las urnas y opina que "quien ha querido aprovecharse políticamente de la pandemia ha salido trasquilado": "la gente ha visto que lo hemos hecho lo mejor que hemos podido".