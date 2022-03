Rubén Sánchez, secretario general de FACUA: "las grandes empresas se lo tienen muy bien montado"

Rubén Sánchez se define a sí mismo como un periodista y activista "cazafantasmas", que, a diferencia de los demás, "nunca se cansa": "muchas veces nos conformamos con lo que nos echen, y, aunque veamos algo raro, preferimos olvidarnos porque pensamos que es muy complicado que nos devuelvan el dinero".

El periodista ha publicado '¿Por qué dejas que te roben?', un libro en el que reflexiona acerca del papel de los consumidores y el falso mito de que siempre tienen la razón, sobre todo si la empresa es grande. Planteándole esta misma pregunta, Sánchez reconoce que se debe a que "se lo tienen muy bien montado, ya que son gigantes que atienden al cliente a través de máquinas". En este sentido, la principal estrategia que siguen para evitar reclamaciones es la de aburrir al usuario.

Aunque no sea lo frecuente, existen casos en los que esas reclamaciones han prosperado a favor del cliente y han conseguido vencer frente a los gigantes empresariales. Uno de ellos es el de Olga, una mujer de Córdoba que se dio de alta en su compañía eléctrica y durante cinco años se le hacía un cargo en el banco sin factura. Tras acudir a FACUA, descubrieron que el importe cargado no correspondía con el que contrató inicialmente y consiguió que le devolvieran la cantidad total que había pagado durante ese tiempo -no solo la diferencia- y que ascendía hasta 5.000 €.

En estos casos "no somos nosotros los que debemos demostrar que no hemos firmado algo, sino al revés" y, por este motivo, la llamada de reclamación cuando nos damos cuenta de que estamos pagando de más por algo que no hemos firmado "no debe ser para que dejen de cobrarnos ese importe, si no para que nos devuelvan la totalidad".