Pío Cabanillas sobre 'Surcos': "Quiero transmitir a las personas la emoción que siento al hacer las fotos"

Pío Cabanillas, el que fuera ministro portavoz del Gobierno de José María Aznar, ex director general de RTVE y colaborador en la primera etapa de JELO nos visita hoy en calidad de fotógrafo. Mañana inaugura en Barcelona 'Surcos', una exposición de fotografía en la que retrata los paisajes y formas de la naturaleza, casi como una pintura abstracta.

Cabanillas explica que decidió ponerle ese nombre porque se fija mucho en las líneas y los detalles de la naturaleza. "Sin manipular las fotos intento fijarme en el verdadero detalle de la naturaleza y del que ha partido siempre la creatividad humana".

Además, asegura que quiere transmitir a las personas que vean sus fotografías lo que él siente al realizarlas. "Mis fotos no tienen título o localización, no me interesa eso. En lo museos siempre veo a todo el mundo mirando la plaquita con el nombre del cuadro y del autor, pero a mí no me gusta distraer con eso, porque quiero que el público se centre en la foto y sienta sorpresa y emoción", añade.

Sus fotografías parecen pinturas, y explica que eso se debe a que inconscientemente imita ese tipo de pinceladas a través de las fotos. "Las vanguardias y el expresionismo probablemente han influido en mi manera de componer y la manera de pensar lo que quiero hacer".