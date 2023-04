Paloma del Río y Antonio Pampliega: "Hemos conseguido sacar de Afganistán a 20 personas"

En 2021 empezó la retirada de tropas estadounidenses de Afganistán después de 10 años en el país. El 15 de agosto los talibanes entraban en Kabul y luego en el resto del país. Arrancaba en Afganistán una etapa oscura principalmente para las mujeres que perdieron de un plumazo la libertad relativa que tenían y la seguridad.

De ello hablamos en Julia en la onda con los periodistas Paloma del Río y Antonio Pampliega.

Nilofar Bayat, capitana de la selección nacional de baloncesto en silla de ruedas de Afganistán, es una de las muchas víctimas de la guerra de Afganistán. Ahora, Bayat al igual que miles de compatriotas afganos, ha intentado huir del país, y lo ha conseguido gracias al periodista español Antonio Pampliega y Paloma del Río, quien en 2015 fue secuestrado por el grupo terrorista Al Qaeda durante casi 300 días.

"Gracias a Antonio y a toda la gente buena y amable de España que me ha apoyado tanto. Has salvado mi vida y has encontrado la forma de que pueda seguir teniendo un futuro y una nueva vida", dijo la joven afgana al llegar a España.