Marc Marginedas vuelve a Siria en el documental 'Regreso a Raqqa': "Mi secuestro fue un accidente laboral y estaba preparado psicológicamente para asumirlo"

El 4 de septiembre de 2013, el periodista Marc Marginedas fue secuestrado por los yihadistas del Estado Islámico mientras trabajaba cubriendo la Guerra de Siria.

Han pasado casi diez años desde entonces, y ahora el periodista ha vuelto al lugar de su cautiverio que compartió con 19 hombres y cuatro mujeres (seis fueron asesinados) para reconstruir todo lo que vivió durante aquellos seis meses. Un viaje que ha hecho acompañado por los directores del film, Raúl Cuevas y Albert Solé y del que ha salido un documental tan escalofriante como imprescindible: ' Regreso a Raqqa'.

Marc fue liberado el 2 de marzo de 2014, y en 2019 volvió al lugar de su secuestro. El periodista explica que cuando volvió a casa no quiso hablar de lo sucedido porque no quería que "el secuestro se tragase al periodista". "Par mí lo más importante era que se me asignara un nuevo destino", comenta.

Sobre el fuerte impacto psicológico que supone vivir una experiencia así, Marc asegura que "estaba preparado" y que para él, su secuestro fue "un accidente laboral". "No soy Miguel Ángel Blanco. Nos soy un concejal al que sacaron de su casa y de su vida. Yo estaba trabajando y sabía lo que podía suceder, y estaba preparado psicológicamente".

El periodista cuenta que no fueron capaces de darse cuenta de que la situación "estaba mutando rápidamente" y del poder del Estado Islámico.

En esos días, las imágenes de las ejecuciones de algunos de sus compañeros se difundieron en muchos medios, algo sobre lo que Marc cree que debemos reflexionar . "Tiene que haber un debate sobre qué hacer con este tipo de imágenes. Hay que intentar evitar ser correo de transmisión".