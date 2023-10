Manuel Jabois: "Lo subversivo ahora es escribir de amor"

Manuel Jabois, el periodista autor de novelas como Malaherba y Miss Marte, regresa con su tercera novela: Mirafiori, un relato sobre el amor y el olvido que el novelista ha venido hoy a presentar en una entrevista con Julia Otero. El escritor explora el género de los relatos de fantasmas a través de la historia de una pareja, cuya relación se va erosionando a lo largo de 20 años. Jabois reivindica el amor como tema principal de su novela, mostrándose sorprendido por como el tema puede llegar incluso a incomodarnos, por la fuerza con la que nos afecta.

Al inicio de la entrevista, Julia Otero ha preguntado a Jabois si ha conseguido responder alguna de las preguntas que se ha planteado al escribir su obra: "Me ha autorrespondido a muchas. La más delicada, ¿es cierto que el tiempo consigue erosionarlo todo? Me ha salido que sí, la verdad, me ha puesto muy contento", ha explicado Jabois, que ha añadido que su novela trata sobre el luto de los fallecidos, sobre "el dolor que los muertos sienten al abandonar el mundo de los vivos".

El novelista siente que cierra un ciclo con esta tercera novela que, como las dos anteriores, tiene como escenario Galicia. Al igual que en Mirafiori y Miss Marte, Jabois emplea la narración en primera persona en la novela, y admite que describe situaciones en las que él hubiese reaccionado igual que el protagonista. Sin embargo, el periodista ha declarado en 'Julia en la Onda' que su próxima novela tendrá un carácter muy diferente.

Un tema clave: el amor

Al margen de lo que venga en el futuro, Mirafiori trata sobre el amor: "Lo subversivo ahora es escribir de amor", ironiza Manuel Jabois, que afirma que los temas tratados en la novela han incomodado a algunos lectores que han leído la novela: "Noté esa incomodidad en muchos adultos al hablar de cosas que les estaban interpelando", ha explicado el escritor, que pone de manifiesto lo difícil que es para algunos lectores leer acerca de "cómo se pudre la intimidad de una pareja".

Tal y como ha explicado el novelista, Mirafioritambién refleja el lado más oscuro del amor y de las relaciones, y trata temas como el control y la obsesión que sentimos "cuando tu mente está colonizada por otra persona". Julia ha preguntado a Jabois si su situación personal - el escritor se ha separado recientemente- ha influido en el relato; Jabois lo ha negado completamente, pues llegó a detener la escritura del libro durante ese difícil momento. "El libro se va a quedar para siempre. El rencor es lo que no se va a quedar para siempre", ha declarado Jabois en su intervención en el programa.

Brujas y sucesos paranormales

Julia Otero, tras leer la obra, ha afirmado que Jabois casi experimenta con un "realismo mágico gallego", pues el periodista ha llegado a hablar con una bruja de un pueblo gallego para documentarse más acerca de las prácticas mágicas de esa zona. Jabois no ha experimentado ningún suceso paranormal - este tipo de acontecimientos juega un papel importante en la novela-, aunque ha declarado que le gustaría pensar que "hay algo". "Hay muchas cosas que la gente normal ve y que en el futuro la ciencia explicará", ha declarado el escritor.

En la entrevista con Julia Otero, Jabois ha hablado también del peso del humor en su forma de escribir, de su intención de incorporar el gallego en la novela y del proceso de depuración que le ha llevado a escribir como escribe a día de hoy: "El mejor escritor es el que escribe más sencillo, al que se le entiende todo", ha sentenciado Jabois.